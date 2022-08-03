Глава Николаевской области Ким: Русские завидуют нашему боевому духу

На вопрос, как за последние несколько месяцев поменялась ситуация на фронте, Ким ответил, что интенсивность обстрелов увеличилась в разы. "К примеру, сегодня было 22 ракетных удара и 10 артиллерийских (интервью состоялось 28 июня. – Прим. ред.). При этом российские войска используют старое оружие, которое не является высокоточным. Из-за этого гибнут мирные жители", – отмечает губернатор.