Несмотря на то, что Россия обстреливает Николаевскую область более интенсивно, чем несколько месяцев назад, боевой дух жителей и солдат находится на высоком уровне, заявил глава региона Виталий Ким в интервью порталу TVNET. Он также отмечает, что украинские вооруженные силы успешно освобождают юг от оккупантов.
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Глава Николаевской области Ким: Русские завидуют нашему боевому духу
Глава Николаевской области Ким: Русские завидуют нашему боевому духу
На вопрос, как за последние несколько месяцев поменялась ситуация на фронте, Ким ответил, что интенсивность обстрелов увеличилась в разы. "К примеру, сегодня было 22 ракетных удара и 10 артиллерийских (интервью состоялось 28 июня. – Прим. ред.). При этом российские войска используют старое оружие, которое не является высокоточным. Из-за этого гибнут мирные жители", – отмечает губернатор.
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