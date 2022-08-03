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Глава Николаевской области Ким: Русские завидуют нашему боевому духу

Artūrs Bikovs
, TVNET | KLIK žurnālists
Глава Николаевской области Ким: Русские завидуют нашему боевому духу
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Виталий Ким
Виталий Ким Фото: Juris Lisovs / TVNET

Несмотря на то, что Россия обстреливает Николаевскую область более интенсивно, чем несколько месяцев назад, боевой дух жителей и солдат находится на высоком уровне, заявил глава региона Виталий Ким в интервью порталу TVNET. Он также отмечает, что украинские вооруженные силы успешно освобождают юг от оккупантов.

На вопрос, как за последние несколько месяцев поменялась ситуация на фронте, Ким ответил, что интенсивность обстрелов увеличилась в разы. "К примеру, сегодня было 22 ракетных удара и 10 артиллерийских (интервью состоялось 28 июня. – Прим. ред.). При этом российские войска используют старое оружие, которое не является высокоточным. Из-за этого гибнут мирные жители", – отмечает губернатор.

Несмотря на возросшую интенсивность, по словам Кима, из области уезжает и возвращается примерно одинаковое число людей.

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