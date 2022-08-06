Глобальное потепление и его последствия - одна из крупнейших проблем 21-го века. Считается, что его рано или поздно ощутят люди по всему миру. Однако отдельные места могут стать жертвами потепления быстрее, чем другие. Портал TVNET обобщил доступную в Интернете информацию о пяти городах, которые в следующие 10 лет могут оказаться под водой.
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Глобальное потепление: 5 городов, которые в следующие 10 лет могут уйти под воду
Глобальное потепление: 5 городов, которые в следующие 10 лет могут уйти под воду
Амстердам, Нидерланды
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