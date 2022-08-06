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Глобальное потепление: 5 городов, которые в следующие 10 лет могут уйти под воду
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
TVNET rus.tvnet.lv
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Глобальное потепление: 5 городов, которые в следующие 10 лет могут уйти под воду
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Глобальное потепление и его последствия - одна из крупнейших проблем 21-го века. Считается, что его рано или поздно ощутят люди по всему миру. Однако отдельные места могут стать жертвами потепления быстрее, чем другие. Портал TVNET обобщил доступную в Интернете информацию о пяти городах, которые в следующие 10 лет могут оказаться под водой.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам всегда находился ниже уровня моря, однако его эффективная система дамб и плотин удачно не позволяет морю захватить весь город. Однако, с повышением уровня моря, все актуальнее становится вопрос о долгосрочности такого подхода. Если негативные последствия глобального потепления не будут ограничиваться, жителям Амстердама вскоре придется или искать некое небывалое революционное решение, или же отказаться практически от всех районов, окружающих его исторический центр. Подобная судьба может ждать и большую часть территории Западных Нидерландов. В свою очередь, если такой сценарий реализуется, сразу же возникает вопрос о новом лице страны. Будет ли она в таком случае по-прежнему державой-экспортером тюльпанов?

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