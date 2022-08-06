Глобальное потепление: 5 городов, которые в следующие 10 лет могут уйти под воду

Амстердам всегда находился ниже уровня моря, однако его эффективная система дамб и плотин удачно не позволяет морю захватить весь город. Однако, с повышением уровня моря, все актуальнее становится вопрос о долгосрочности такого подхода. Если негативные последствия глобального потепления не будут ограничиваться, жителям Амстердама вскоре придется или искать некое небывалое революционное решение, или же отказаться практически от всех районов, окружающих его исторический центр. Подобная судьба может ждать и большую часть территории Западных Нидерландов. В свою очередь, если такой сценарий реализуется, сразу же возникает вопрос о новом лице страны. Будет ли она в таком случае по-прежнему державой-экспортером тюльпанов?