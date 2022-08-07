5 крупнейших провалов дипломатического протокола в современной истории

В 2015 году президент России Владимир Путин прибыл в Египет, чтобы встретиться с президентом Абдулом-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Однако в момент, когда лидера Российской Федерации встречали российским гимном в исполнении духового оркестра, его ждал сюрприз. Гимн был сыгран настолько коряво, что возмущение можно было увидеть даже на относительно трудночитаемом лице Путина. Стоит добавить, что это был не первый раз, когда египетский духовой оркестр портил государственные гимны. С подобным опытом сталкивались лидеры Китая, Великобритании, Франции и Венгрии.