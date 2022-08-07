5 крупнейших провалов дипломатического протокола в современной истории

Дипломатический протокол был создан, чтобы облегчить организаторские аспекты создания отношений между странами. От его удачного функционирования зависят качество проведения визитов и поддержание коммуникации другого вида. Однако, принимая во внимание, что никто не идеален, и в рамках дипломатического протокола могут произойти различные напасти. Портал TVNET обобщил информацию о пяти из них.
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