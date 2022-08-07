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5 крупнейших провалов дипломатического протокола в современной истории
Фото: Reuters/AFP/Scanpix, TVNET kolāža
TVNET rus.tvnet.lv
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5 крупнейших провалов дипломатического протокола в современной истории
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Дипломатический протокол был создан, чтобы облегчить организаторские аспекты создания отношений между странами. От его удачного функционирования зависят качество проведения визитов и поддержание коммуникации другого вида. Однако, принимая во внимание, что никто не идеален, и в рамках дипломатического протокола могут произойти различные напасти. Портал TVNET обобщил информацию о пяти из них.

Визит Владимира Путина в Египет в 2015 году

В 2015 году президент России Владимир Путин прибыл в Египет, чтобы встретиться с президентом Абдулом-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Однако в момент, когда лидера Российской Федерации встречали российским гимном в исполнении духового оркестра, его ждал сюрприз. Гимн был сыгран настолько коряво, что возмущение можно было увидеть даже на относительно трудночитаемом лице Путина. Стоит добавить, что это был не первый раз, когда египетский духовой оркестр портил государственные гимны. С подобным опытом сталкивались лидеры Китая, Великобритании, Франции и Венгрии.

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