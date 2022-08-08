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Жителей Яунмарупе вынуждают выбирать - остаться без тепла или платить в четыре раза больше
Дорожный знак "Марупе" Фото: Paula Čurkste/LETA
Juris Jurāns rus.tvnet.lv
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Жителей Яунмарупе вынуждают выбирать - остаться без тепла или платить в четыре раза больше
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Пока многие жители Латвии с опасением думают о приближающейся зиме, жители нескольких домов в Яунмарупе попали в незавидную ситуацию. Сначала им сообщили, что поставщик тепла Sabiedrība Mārupe в одностороннем порядке отказалcz от исполнения договора и с 1 июля этого года больше не сможет обеспечивать подачу тепла, в том числе горячей воды, однако, за день до того, как решение вступило в силу, жители получили еще одну новость. Sabiedrība Mārupe предложил возобновить оказание услуг, но по тарифу почти в четыре раза больше, который, более того, не утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).

За день до вступления решения в силу, 29 июня, NĪP получило письмо от Sabiedrība Mārupe, в котором было предложено заключить новый договор на поставку тепла и горячей воды. В нем предприятие, которое менее месяца назад сообщило, что не может выполнять правила предыдущего договора, предлагало заключить новый договор об обеспечении теплоэнергии с тарифом почти в четыре раза выше, чем было ранее. NĪP договор подписало.

Карлис рассказывает, что договор был подписан без согласия жильцов дома или общего собрания, жителей фактически поставили перед фактом. "Представитель NĪP сказал: "Вы же хотите горячую воду и после 1 июля, разве нет?", - рассказал Карлис. Управляющий отрицает, что говорил что-то такое, кроме того, и согласование решения с жильцами дома не обязательно. "До этого дня никто из собственников обоих упомянутых домов не потребовал отменить договор, не платить аванс или отказаться от горячей воды. Согласование с каждым собственником не является обязательным требованием. Управляющий выбрал обеспечивать дома горячей водой и после 1 июня", - говорится в предоставленном NĪP ответе.

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