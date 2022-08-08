Жителей Яунмарупе вынуждают выбирать - остаться без тепла или платить в четыре раза больше

Пока многие жители Латвии с опасением думают о приближающейся зиме, жители нескольких домов в Яунмарупе попали в незавидную ситуацию. Сначала им сообщили, что поставщик тепла Sabiedrība Mārupe в одностороннем порядке отказалcz от исполнения договора и с 1 июля этого года больше не сможет обеспечивать подачу тепла, в том числе горячей воды, однако, за день до того, как решение вступило в силу, жители получили еще одну новость. Sabiedrība Mārupe предложил возобновить оказание услуг, но по тарифу почти в четыре раза больше, который, более того, не утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).