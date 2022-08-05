Фото и видео ⟩ У берегов Эстонии образовался затор из судов

На морской территории между полуостровом Кясму и финским Порвоо примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Когда в воскресенье после полудня Postimees на легком самолете добрался до места событий, на неофициальной морской парковке стояло 21 судно.