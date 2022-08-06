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Финский взгляд ⟩ Пиратский бизнес такси в Таллинне процветает, с туристов дерут семь шкур

Хевели Туйск rus.postimees.ee
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Пиратский бизнес такси в Таллинне процветает, с туристов дерут семь шкур
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Лжетакси Tulika Takso.
Лжетакси Tulika Takso. Фото: Erakogu

Финское издание Iltalehti проверило работу таллиннских такси, сопроводив патруль муниципальной полиции. Туристов в эстонской столице зачастую подводит то, что они не знают действующих в Таллинне правил для такси и что существует потолок цен, который нельзя превышать, пишет Rus.Postimees.

Iltalehti пишет, что таксистам в Таллинне очень легко обмануть туристов. Однако по сравнению с прошлыми годами эстонская система таксоизвоза значительно улучшилась.

Поскольку известно, что таллиннские таксисты постоянно облапошивают финских туристов, корреспондент Iltalehti решил приехать в Эстонию, чтобы убедиться в этом лично. Ему удалось присоединиться к патрульной смене МуПо, и за это время его глаза увидели многое.

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