Финский взгляд ⟩ Пиратский бизнес такси в Таллинне процветает, с туристов дерут семь шкур

Iltalehti пишет, что таксистам в Таллинне очень легко обмануть туристов. Однако по сравнению с прошлыми годами эстонская система таксоизвоза значительно улучшилась.

Поскольку известно, что таллиннские таксисты постоянно облапошивают финских туристов, корреспондент Iltalehti решил приехать в Эстонию, чтобы убедиться в этом лично. Ему удалось присоединиться к патрульной смене МуПо, и за это время его глаза увидели многое.