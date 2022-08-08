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Приговоренные некогда к смертной казни снова выходят на эстонские улицы

Андрес Эйнманн rus.postimees.ee
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Приговоренные некогда к смертной казни снова выходят на эстонские улицы
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Олег Пятницкий.
Олег Пятницкий. Фото: Mihkel Maripuu

Преступники, которые в 90-х годах были приговорены за тяжкие преступления к смертной казни, а затем получившие пожизненное заключение, к настоящему времени провели за решеткой 25 лет подряд, а это означает, что суды начинают рассматривать вопрос о досрочном освобождении, пишет Rus.Postimees.

На сегодняшний день из мест лишения свободы освобождены пять человек, отбывавших пожизненное заключение, двое из них вышли из тюремных ворот месяц назад.

В этом году еще у двоих пожизненных заключенных появится первый шанс выйти из тюрьмы – осенью суд начнет обсуждать их освобождение. Трое приговоренных к пожизненному заключению, которым в прошлом было отказано в освобождении, в этом году получат еще новую возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении.

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