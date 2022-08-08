Приговоренные некогда к смертной казни снова выходят на эстонские улицы

На сегодняшний день из мест лишения свободы освобождены пять человек, отбывавших пожизненное заключение, двое из них вышли из тюремных ворот месяц назад.

В этом году еще у двоих пожизненных заключенных появится первый шанс выйти из тюрьмы – осенью суд начнет обсуждать их освобождение. Трое приговоренных к пожизненному заключению, которым в прошлом было отказано в освобождении, в этом году получат еще новую возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении.