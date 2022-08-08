Преступники, которые в 90-х годах были приговорены за тяжкие преступления к смертной казни, а затем получившие пожизненное заключение, к настоящему времени провели за решеткой 25 лет подряд, а это означает, что суды начинают рассматривать вопрос о досрочном освобождении, пишет Rus.Postimees.
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Приговоренные некогда к смертной казни снова выходят на эстонские улицы
Приговоренные некогда к смертной казни снова выходят на эстонские улицы
На сегодняшний день из мест лишения свободы освобождены пять человек, отбывавших пожизненное заключение, двое из них вышли из тюремных ворот месяц назад.