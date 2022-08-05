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Никита Троянский об участии в новом реалити-шоу, Covid-19 и оспе обезьян
Никита Троянский Фото: Jānis Škapars/TVNET
Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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Никита Троянский об участии в новом реалити-шоу, Covid-19 и оспе обезьян
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В среду, 3 августа, на открытии нового телевизионного сезона платформы Tet можно было встретить множество знаменитостей. На мероприятии представляли новые передачи и фильмы. Оказалось, что эпидемиолог Никита Троянский, которого Латвия знает как специалиста отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, тоже был там - и не просто так. 

Раиса Смирнова и Никита Троянский
Раиса Смирнова и Никита Троянский Фото: Гунта Кула/TVNET

В 2022 году Никита Троянский принимает участие в новом реалити-шоу. Конечно, RUS TVNET не мог не задать ему несколько вопросов по специальности, а именно ожидать ли очередного локдауна и стоит ли бояться эпидемии оспы обезьян...

Молодой человек признался, что не планирует идти в политику, а в конце сентября поедет в докторантуру в Оксфордский университет. Параллельно он постарается предложить какие-то свои услуги в области эпидемиологии латвийскому госсектору, чтобы "как-то поддерживать связь и делать что-то во благо Латвии".

В беседе с журналистами TVNET Троянский рассказал...

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