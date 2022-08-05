Никита Троянский об участии в новом реалити-шоу, Covid-19 и оспе обезьян

В среду, 3 августа, на открытии нового телевизионного сезона платформы Tet можно было встретить множество знаменитостей. На мероприятии представляли новые передачи и фильмы. Оказалось, что эпидемиолог Никита Троянский, которого Латвия знает как специалиста отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, тоже был там - и не просто так.