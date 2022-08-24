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Видео ⟩ "Я тогда был молодым": Озолс о шубе с Центрального рынка, тратах и рэп-культуре

Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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"Я тогда был молодым": Озолс о шубе с Центрального рынка, тратах и рэп-культуре
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Озолс
Озолс Фото: Jānis Škapars/TVNET

"Я тогда был молодым человеком, который еще не зарабатывал много", - признается латвийский рэп-музыкант Озолс, который ворвался в хит-парады в начале нулевых как ураган. Популярность среди русскоговорящих он получил после выхода клипа Rajons совместно с R.D.K. В нем были строки на русском языке, кадры Риги и речитатив, как бы намекающий - "ребята, я свой, я с вами".

Конечно, такой посыл не мог пройти незаметно. Озолс лишь только нарастил свою узнаваемость и любовь публики. Вдобавок в начале 2000-х на канале TV3 стартовала музыкальная программа ZTV, в которой рэпер стал ведущим, сменив Иеву Туню.

Озолс (кадр из клипа Rajons)
Озолс (кадр из клипа Rajons) Фото: Скриншот видео YouTube

Сейчас на дворе 2022 год, к его телевизионному успеху добавились радиочарты и соцсети. Все это зафиксировано в анналах латвийской награды "Золотой микрофон", и 26 июля в зале "Дзинтари" прошел грандиозный концерт лауреатов, где журналист Раиса Смирнова встретила за кулисами многих известных латвийских исполнителей, таких как Маркус Рива, Озолс, Айя Андреева, Citi Zēņi, Лайма Вайкуле, Лаурис Рейникс и многие другие.

Галерея: Концерт лауреатов "Золотого микрофона"

Латвийский рэпер Озолс (наст. имя - Гиртс Розенталс) поделился с RUS TVNET своим мнением о современной хип-хоп-культуре в Латвии. 

Музыкант уже ранее признавался, что в начале нулевых, когда выпустил свой первый альбом, начинал создавать свою одежду. Это было очень революционно, впечатляюще и мощно для того времени. Тогда они брали ориентир на Запад. Озолс не раз подчеркивал в интервью , что мода и тренды возвращаются. Заново приходит и популярность на многие бренды. "Мода идет по кругу", - говорил Озолс в интервью TVNET в 2018 году.

Озолс в 2018 году
Озолс в 2018 году Фото: Jānis Škapars/TVNET

В начале 2000-х Озолс уже был номинирован на "Золотой микрофон", а однажды даже пришел в шубе, которую купил на Центральном рынке...

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