Видео ⟩ "Я тогда был молодым": Озолс о шубе с Центрального рынка, тратах и рэп-культуре

Конечно, такой посыл не мог пройти незаметно. Озолс лишь только нарастил свою узнаваемость и любовь публики. Вдобавок в начале 2000-х на канале TV3 стартовала музыкальная программа ZTV, в которой рэпер стал ведущим, сменив Иеву Туню.

Сейчас на дворе 2022 год, к его телевизионному успеху добавились радиочарты и соцсети. Все это зафиксировано в анналах латвийской награды "Золотой микрофон", и 26 июля в зале "Дзинтари" прошел грандиозный концерт лауреатов, где журналист Раиса Смирнова встретила за кулисами многих известных латвийских исполнителей, таких как Маркус Рива, Озолс, Айя Андреева, Citi Zēņi, Лайма Вайкуле, Лаурис Рейникс и многие другие.

Музыкант уже ранее признавался, что в начале нулевых, когда выпустил свой первый альбом, начинал создавать свою одежду. Это было очень революционно, впечатляюще и мощно для того времени. Тогда они брали ориентир на Запад. Озолс не раз подчеркивал в интервью , что мода и тренды возвращаются. Заново приходит и популярность на многие бренды. "Мода идет по кругу", - говорил Озолс в интервью TVNET в 2018 году.