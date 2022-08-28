"Вообще лучше ничего не бояться!" - уверена латвийский имидж-дизайнер и телеведущая Жанна Дубска. Она советует латвийским женщинам не бояться быть такими, как им хочется. И если им хочется ярких цветов, то надо их применять, а если не хочется - то не надо. RUS TVNET смог пообщаться со знаменитостью на премьере нового сезона телевизионной платформы Tet.
Для абонентов
Дубска об эйджизме и молодых любовниках: "Разница в возрасте - это замечательно"
Дубска об эйджизме и молодых любовниках: "Разница в возрасте - это замечательно"
"Просто надо разрешить себе быть такой, какой хочется", - с улыбкой говорит Жанна Дубска.
Она считает, что сейчас это стало сложно.
"Вот я буквально сегодня давала интервью для фонда про дискриминацию возраста. Все у нас и так пытаются в рамки засунуть: ты не должна вот это делать, тут ты должна вести себя именно так, а это ты уже не можешь... Что-то ты еще не можешь, что-то не должна, и так все время... Хватит! Давайте делать то, что хочется! Хочется ярких цветов - просто надень", - советует Дубска.
Телеведущая и имидж-дизайнер призывает к смелости, громко говорит о проблеме эйджизма в Латвии, а мнение о том, что мужчина должен быть старше женщины, считает устаревшим...