Скандалы французской киноэротики: проституция, педофилия и масло вместо лубриканта

"Мое прекрасное лето с Софи", замешанное в скандале с проституцией несовершеннолетних

Летом 2019 года на экраны вышел французский фильм "Мое прекрасное лето с Софи" (Une Fille Facille/An Easy Girl), рассказывающий историю 16-летней Наимы, живущей в Каннах. Девочка-подросток вполне созрела, чтобы за одно лето неторопливо решить, чем она хочет заниматься в будущем - записаться в театральную студию с лучшей подругой или выучиться на повара, как хочет мама. Летом в Канны приезжает кузина Наимы София, чей кокетливый и немного беспорядочный образ жизни очень соблазнителен.

Роль Софии в фильме исполняет французско-алжирская актриса, модель и дизайнер нижнего белья Захия Дехар, за десять лет до выхода фильма на большой экран прославившаяся участием в скандале с проституцией в несовершеннолетнем возрасте. В 2010 году подразделение Национальной полиции Франции по борьбе с проституцией провело обыск в одном из ночных клубов Парижа. Целью рейда был сбор улик против мужчины, подозреваемого в сутенерстве. Во время рейда было арестовано несколько проституток, которые в ходе допроса раскрыли личности своих постоянных клиентов, в том числе четырех французских футболистов - Карима Бенземы, Хатема Бен Арфы, Сиднея Гову и Франка Рибери.