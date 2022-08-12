Скандалы французской киноэротики: проституция, педофилия и масло вместо лубриканта

Перефразируя цитату из латвийского фильма "Соната над озером", можно сказать, что, слушая французов, мы таем, а наблюдая за ними - возбуждаемся. Они могут похвастаться как способом целоваться, названным в их честь, так и признанием того, что являются нацией лучших любовников. Они страстны, соблазнительны и чувственны - словом, просто неотразимы. И почему французское кино должно быть исключением? Однако при съемках провокационных фильмов без хорошего скандала не обойтись.
Внимание!
"Мое прекрасное лето с Софи", замешанное в скандале с проституцией несовершеннолетних
Летом 2019 года на экраны вышел французский фильм "Мое прекрасное лето с Софи" (Une Fille Facille/An Easy Girl), рассказывающий историю 16-летней Наимы, живущей в Каннах. Девочка-подросток вполне созрела, чтобы за одно лето неторопливо решить, чем она хочет заниматься в будущем - записаться в театральную студию с лучшей подругой или выучиться на повара, как хочет мама. Летом в Канны приезжает кузина Наимы София, чей кокетливый и немного беспорядочный образ жизни очень соблазнителен.
Роль Софии в фильме исполняет французско-алжирская актриса, модель и дизайнер нижнего белья Захия Дехар, за десять лет до выхода фильма на большой экран прославившаяся участием в скандале с проституцией в несовершеннолетнем возрасте. В 2010 году подразделение Национальной полиции Франции по борьбе с проституцией провело обыск в одном из ночных клубов Парижа. Целью рейда был сбор улик против мужчины, подозреваемого в сутенерстве. Во время рейда было арестовано несколько проституток, которые в ходе допроса раскрыли личности своих постоянных клиентов, в том числе четырех французских футболистов - Карима Бенземы, Хатема Бен Арфы, Сиднея Гову и Франка Рибери.
Также выяснилось, что одна из девушек, Захия, 1992 года рождения. Она начала заниматься проституцией, когда ей было...