Настя, которая бежала от войны в Ригу: "Даже здесь я продолжила петь"

"Даже здесь я продолжила петь", - говорит 23-летняя Анастасия Яценко. С начала войны в Украине она чудом оказалась в Риге. Конечно, девушка часто думает о том, чтобы вернуться домой, но понимает, что тогда она не сможет никому помочь, а будет нуждаться в помощи сама: "Находясь здесь, я могу делать музыку. Могу рассказывать другим людям о том, что происходит. Я могу кричать обо всем этом!".
Украинка Анастасия Яценко, выступающая под сценическим именем Nastunin, оказалась в Риге весной этого года, когда бежала от ужасов войны. Будучи певицей, девушка искала возможность продолжать заниматься любимым делом. Так Анастасия познакомилась с латвийской певицей Катриной Гупало, которая впоследствии представила ее рижскому продюсеру Родиону Гордину.
"У меня был готовый концепт песни, для которой я искал вокалиста. Я показывал ее своим друзьям, среди которых оказалась и Катрина Гупало. Катрина предложила мне сделать эту песню на украинском языке вместе с Настей. Мне понравилась эта идея, и я, конечно же, согласился", - рассказывает Родион.
Автором текста песни Dole (в переводе с украинского - "Судьба") стала сама Анастасия Яценко. В песне поется о том, что сейчас происходит в Украине. Ведь война касается каждого, потому что все мы в одной лодке и неизвестно куда судьба приведет нас завтра. На родине Настя исполняла народные песни в стиле фолк, и это был ее первый опыт записи авторской песни.
Видео: Nastunin - Dole
"Просыпайся! Началось!"
24 февраля 2022 года Настя находилась дома - в городе Белая Церковь (Киевская область).
"Это маленький город, но население 200 тысяч человек. Как и большинство жителей нашей страны, я проснулась от взрывов. Далее последовали звонки всех возможных друзей и родственников. Все они повторяли фразу: "Просыпайся! Началось!". А ты не понимаешь, что началось и что вообще происходит!" - признается девушка дрожащим голосом.
Накануне она с родными обсуждала, а что делать, если и правда начнется война. Но это казалось таким нереальным... Утром 24 февраля ей пришлось вспомнить все, о чем говорили с телеэкранов: как собирать злополучный "тревожный чемоданчик", куда ехать первым делом. Приложив невероятные усилия, родные Насти смогли объединиться и уехали в деревню, где провели неделю.
24 февраля 2022 года Настя находилась дома - в городе Белая церковь (Киевская область).
"Это маленький город, но население 200 тысяч человек. Как и большинство жителей нашей страны, я проснулась от взрывов. Далее последовали звонки всех возможных друзей и родственников. Все они повторяли фразу: "Просыпайся! Началось!". А ты не понимаешь, что началось и что вообще происходит!" - признается девушка дрожащим голосом.
Накануне она с родными обсуждала, а что делать, если и правда начнется война. Но это казалось таким нереальным... Утром 24 февраля ей пришлось вспомнить все, о чем говорили с телеэкранов: как собирать злополучный "тревожный чемоданчик", куда ехать первым делом. Прилагая невероятные усилия, родные Насти смогли объединиться и уехали в деревню, где провели неделю.
"Мы все думали, что это скоро закончится. Вот-вот сейчас, еще завтра, послезавтра, и все будет хорошо. Но после пришло осознание, что оно и через месяц не закончится. Там опасно. Будущее неизвестно. А если не будет работы, не будет денег, то впереди только голод", - вспоминает девушка.