Настя, которая бежала от войны в Ригу: "Даже здесь я продолжила петь"

Украинка Анастасия Яценко, выступающая под сценическим именем Nastunin, оказалась в Риге весной этого года, когда бежала от ужасов войны. Будучи певицей, девушка искала возможность продолжать заниматься любимым делом. Так Анастасия познакомилась с латвийской певицей Катриной Гупало, которая впоследствии представила ее рижскому продюсеру Родиону Гордину.

"У меня был готовый концепт песни, для которой я искал вокалиста. Я показывал ее своим друзьям, среди которых оказалась и Катрина Гупало. Катрина предложила мне сделать эту песню на украинском языке вместе с Настей. Мне понравилась эта идея, и я, конечно же, согласился", - рассказывает Родион.

Автором текста песни Dole (в переводе с украинского - "Судьба") стала сама Анастасия Яценко. В песне поется о том, что сейчас происходит в Украине. Ведь война касается каждого, потому что все мы в одной лодке и неизвестно куда судьба приведет нас завтра. На родине Настя исполняла народные песни в стиле фолк, и это был ее первый опыт записи авторской песни.

Видео: Nastunin - Dole

"Просыпайся! Началось!"

24 февраля 2022 года Настя находилась дома - в городе Белая Церковь (Киевская область).