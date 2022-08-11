Год назад мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту, за неделю до инцидента выбрал себе гроб, который нужно было обтянуть особой тканью, пишет Rus.Postimees.
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Мужчина, организовавший взрыв в многоквартирном доме в Тарту, заранее выбрал себе гроб
Мужчина, организовавший взрыв в многоквартирном доме в Тарту, заранее выбрал себе гроб
"Он пришел к нам в бюро ровно за неделю до этого и сказал, что хочет уйти на тот свет именно в таком гробу!" - рассказала Elu24 директор тартуского похоронного бюро KA&M Айле.
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