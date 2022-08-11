Чт, 11.08.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать
Для абонентов

Мужчина, организовавший взрыв в многоквартирном доме в Тарту, заранее выбрал себе гроб

Катрин Луст rus.postimees.ee
,
Мужчина, организовавший взрыв в многоквартирном доме в Тарту, заранее выбрал себе гроб
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
В результаты взрыва газа в Тарту пострадали девять человек, один из которых умер.
В результаты взрыва газа в Тарту пострадали девять человек, один из которых умер. Фото: Kristjan Teedema

Год назад мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту, за неделю до инцидента выбрал себе гроб, который нужно было обтянуть особой тканью, пишет Rus.Postimees.

"Он пришел к нам в бюро ровно за неделю до этого и сказал, что хочет уйти на тот свет именно в таком гробу!" - рассказала Elu24 директор тартуского похоронного бюро KA&M Айле.

Ровно год назад в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа. Всего пострадали девять человек. Мужчина, в квартире которого произошел взрыв, скончался на месте, в связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело.

Ключевые слова
Наверх