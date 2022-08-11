Топ-3 самых глупых и низких предвыборных кампаний

Прежде всего я хотел бы отметить Майриса Бриедиса, кандидата в депутаты от социал-демократической партии "Согласие", которую я пока что поставил на третье место в своем списке. Известно, что ничто так не говорит "я эпический патриот Латвии" и "мой допинг - мой латвийский народ", как вступление в партию, у которой в относительно недавнем прошлом было соглашение о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия".

Как бы то ни было, некогда всеми любимый, а ныне презираемый народом боксер также избрал для своей предвыборной кампании не менее забавный подход - озащитить от сноса памятник оккупации. Бриедис пишет, что снос памятника оккупации будет "плевком в лицо всем тем, кто когда-то сражался за нашу землю". Правда, Майрис не уточняет, о какой "нашей земле" он говорит, а поддерживающие комментарии в основном написаны на иностранном языке.