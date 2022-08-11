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Топ-3 самых глупых и низких предвыборных кампаний
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Топ-3 самых глупых и низких предвыборных кампаний
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Хотя до выборов в Сейм осталось меньше двух месяцев и более чем очевидно, что самые большие чудеса еще впереди, можно сказать, что начинают появляться сильные лидеры, лишенные логики и здравого смысла. Пока партия "За стабильность" пытается в стиле Зигериста привлечь избирателей бесплатным пловом, представители других партий избрали куда более изощренные подходы.

Прежде всего я хотел бы отметить Майриса Бриедиса, кандидата в депутаты от социал-демократической партии "Согласие", которую я пока что поставил на третье место в своем списке. Известно, что ничто так не говорит "я эпический патриот Латвии" и "мой допинг - мой латвийский народ", как вступление в партию, у которой в относительно недавнем прошлом было соглашение о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия".

Как бы то ни было, некогда всеми любимый, а ныне презираемый народом боксер также избрал для своей предвыборной кампании не менее забавный подход - озащитить от сноса памятник оккупации. Бриедис пишет, что снос памятника оккупации будет "плевком в лицо всем тем, кто когда-то сражался за нашу землю". Правда, Майрис не уточняет, о какой "нашей земле" он говорит, а поддерживающие комментарии в основном написаны на иностранном языке.

Профессиональный спортсмен также заявляет, что памятник был построен на пожертвования и "в память о всех, кто пал в боях за освобождение Латвии от нацизма". Вы скажете, что это освобождение принесло Латвии 50 лет оккупации, депортацию населения в Сибирь и насильственную русификацию? Такие мелочи боксера не волнуют.

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