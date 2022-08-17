Автор музыкальных программ студии FM-TV, теле- и радиоведущий, журналист Владимир Бирюков летом 2022 года оказался в Латвии. Буквально за несколько недель он стал сенсацией в местных СМИ, а на фестивале Summer Sound и вовсе завоевал любовь зрителей после своей эмоциональной речи об Украине и фразе "Русский военный корабль, иди...", которая, с его слов, стала уже фольклором.
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"Я себя тут не чувствую чужим": как звезда украинского ТВ покорил Латвию
"Я себя тут не чувствую чужим": как звезда украинского ТВ покорил Латвию
32-летний Владимир Бирюков работает журналистом с 15 лет. То есть у него уже 17 лет стажа. Его первая статья вышла, когда он учился в девятом классе.
"Мне кажется, больше я ничего в жизни не умею, кроме как говорить, писать, сделать репортаж и все, что с этим связано", - с улыбкой добавляет Вова, объясняя, что он в медиапространстве прошел практически все - от периодических изданий перешел в телевидение, потом радио, а после это все объединил. Сейчас он еще и преподаватель в университете в Украине.
"Я надеюсь, что сейчас пока у меня творческий временный отпуск", - говорит о своем пребывании в Латвии Владимир Бирюков.
17 лет в профессии с постоянными сомнениями
Он вспоминает, что до войны, находясь в Украине, он говорил каждый день: