"Я себя тут не чувствую чужим": как звезда украинского ТВ покорил Латвию

32-летний Владимир Бирюков работает журналистом с 15 лет. То есть у него уже 17 лет стажа. Его первая статья вышла, когда он учился в девятом классе.

"Мне кажется, больше я ничего в жизни не умею, кроме как говорить, писать, сделать репортаж и все, что с этим связано", - с улыбкой добавляет Вова, объясняя, что он в медиапространстве прошел практически все - от периодических изданий перешел в телевидение, потом радио, а после это все объединил. Сейчас он еще и преподаватель в университете в Украине.

"Я надеюсь, что сейчас пока у меня творческий временный отпуск", - говорит о своем пребывании в Латвии Владимир Бирюков.