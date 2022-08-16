Видео ⟩ "Сижу, реву... Очень страшно было": откровенные признания ЛГБТ-героев

Рижанка Надя собралась с духом лишь в 24 года и решила рассказать все родителям.

"Мне было жутко страшно, невероятно страшно... Я сначала решила поговорить с отцом, потому что у меня с ним более близкие отношения. Я его позвала в комнату, села напротив.

Сижу, реву, выдавить из себя ничего не могу. Очень страшно было. И в какой-то момент я дрожащим голосом ему говорю: "Пап, я Юлю люблю". Так эту девушку звали. А папа такой: "Я знаю. Что с мамой делать будем?"...

Я пошла в комнату к маме поговорить с ней. Там прошло не все так гладко и был скандал. Мама не приняла. Отреагировала очень резко. Потом она поняла, что я не меняюсь... Не знаю, насколько она приняла это, но во всяком случае сейчас она реагирует на моих девушек абсолютно спокойно", - говорит Надя.

Надя, лесбиянка Фото: Кадр из видео

Как принять себя и других? Именно на этот вопрос отвечает вторая часть 4-серийного документального фильма TVNET GRUPA "Зона (не)толерантности". Журналисты Раиса Смирнова и Артур Быков поговорили не только с представителями ЛГБТ-сообщества в Латвии, но и со многочисленными экспертами в этой области - журналистами, социологами, психологами, публицистами. "Зона (не)толерантности" - это пронизанный настоящими человеческими историями фильм, отражающий то, что происходит в Латвии на самом деле...

"Я поняла, наверное, в детстве, что что-то со мной не так. Я как-то к девочкам отношусь по-другому, не как к мальчикам. И само осознание, понимание, что именно со мной происходит, наверное, пришло где-то в 13 лет, когда мне приснился секс с девочкой. И я такая: "О, ну тогда понятно, что это, как это и почему". Дальше было, конечно, осознание, принятие. И это уже был более долгий процесс", - признается Надя.