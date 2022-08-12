"Заключила договор сама с собой". Ужасы бюрократии ради ярмарки в собственном дворе

Чтобы на несколько часов оборудовать во дворе своего дома ярмарку, на которой соседи за символическую цену предлагают свои малопользованные вещи, Гуне Карклине пришлось заключить договор об аренде земли с самой собой. После этого самоуправление собиралось зарегистрировать двор ее дома как рыночную площадь. По этому поводу можно посмеяться, если бы только в лабиринтах бюрократии не пропадали хорошие инициативы, которым самоуправлению стоило бы способствовать. Особенно в то время, когда быстро приближается кризис, который сделает наши кошельки гораздо тоньше.