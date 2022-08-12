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"Заключила договор сама с собой". Ужасы бюрократии ради ярмарки в собственном дворе
Фото: Juris Lisovs/TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"Заключила договор сама с собой". Ужасы бюрократии ради ярмарки в собственном дворе
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Чтобы на несколько часов оборудовать во дворе своего дома ярмарку, на которой соседи за символическую цену предлагают свои малопользованные вещи, Гуне Карклине пришлось заключить договор об аренде земли с самой собой. После этого самоуправление собиралось зарегистрировать двор ее дома как рыночную площадь. По этому поводу можно посмеяться, если бы только в лабиринтах бюрократии не пропадали хорошие инициативы, которым самоуправлению стоило бы способствовать. Особенно в то время, когда быстро приближается кризис, который сделает наши кошельки гораздо тоньше.

В одном из дворов ворота широко открыты и внутри переполох. Со стороны кажется, что вечеринка. Оказывается - почти. Здесь проходит первая соседская ярмарка Шампетериса. Не только первая в районе, но и первая такого рода в Риге, может быть, даже в Латвии. Барахолку во дворе дома Гуна Карклиня решила устроить, воодушевившись зарубежным опытом.

Хозяйка дома немного устала и взволнована. Накануне она своими силами расставляла навесы, доставляла мобильный туалет. Более того, чтобы согласовать на несколько часов мероприятие во дворе своего дома, она прошла если не через девять кругов ада, то через каких два - точно.

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