Чтобы на несколько часов оборудовать во дворе своего дома ярмарку, на которой соседи за символическую цену предлагают свои малопользованные вещи, Гуне Карклине пришлось заключить договор об аренде земли с самой собой. После этого самоуправление собиралось зарегистрировать двор ее дома как рыночную площадь. По этому поводу можно посмеяться, если бы только в лабиринтах бюрократии не пропадали хорошие инициативы, которым самоуправлению стоило бы способствовать. Особенно в то время, когда быстро приближается кризис, который сделает наши кошельки гораздо тоньше.
Для абонентов
"Заключила договор сама с собой". Ужасы бюрократии ради ярмарки в собственном дворе
"Заключила договор сама с собой". Ужасы бюрократии ради ярмарки в собственном дворе
В одном из дворов ворота широко открыты и внутри переполох. Со стороны кажется, что вечеринка. Оказывается - почти. Здесь проходит первая соседская ярмарка Шампетериса. Не только первая в районе, но и первая такого рода в Риге, может быть, даже в Латвии. Барахолку во дворе дома Гуна Карклиня решила устроить, воодушевившись зарубежным опытом.
Ключевые слова