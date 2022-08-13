В прошлом году в рамках масштабного проекта Rail Baltica было начато строительство железнодорожной станции у аэропорта "Рига". Сейчас нужно признать, что размах проекта и то, что там будет через 5 лет, можно ощутить, лишь глядя в планы и цифровые визуализации строительного проекта, так как, если ехать мимо, может показаться, что там особо ничего не происходит: ограничения на движение - как в случае классического ремонта, кучи щебня на обочинах, видны строительная техника, тракторы, снуют рабочие... Однако нужно понимать, что пока упор делается на так называемой невидимой части проекта - строительстве и подключении инженерных коммуникаций, что является длительным и непростым процессом, особенно принимая во внимание, что в случае конкретного объекта все действия необходимо согласовывать с аэропортом и обеспечивать непрерывность его работы.
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Как создается ветка Rail Baltica в аэропорту - невидимые проблемы и инновации
Как создается ветка Rail Baltica в аэропорту - невидимые проблемы и инновации
Невидимые проблемы
На вопрос, какие работы во всем проекте могут быть самыми сложными, представители строителя проекта - объединения лиц B.S.L. Infra - отвечают, что сложен весь проект, несмотря на то, что со стороны может показаться, что построить дороги и над дорогой эстакады довольно просто. Работы осложняет то, что они ведутся не посреди поля, а на территории аэропорта, который является инфраструктурой повышенной безопасности, в связи с чем есть и ряд ограничений. Член исполнительного комитета объединения лиц B.S.L. Infra Майя Балтгалве признает, что именно в связи с обеспечением работы аэропорта есть небольшие отклонения и задержки по отношению к первоначальному плану.