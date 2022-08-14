С начала 2021 года в Латвии, в Европе и мире наблюдается рост уровня инфляции. Особенно быстрым он был после вторжения России в Украину. Расходы, а вместе с ними и цены растут практически в каждой сфере и отрасли, и сфера строительства - не исключение. Днем 20 июля главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш опубликовал твит, в котором графически отражены изменения цен на стальные стройматериалы, а также алюминий и медь с 2019 года.
Для абонентов
Что тебе не рассказывают строители, или Тенденции на рынке стройматериалов
Что тебе не рассказывают строители, или Тенденции на рынке стройматериалов
Однако, как считает Страутиньш, говоря о Китае, "еще более важным фактором в связи с локдаунными ценами на металл может стать грядущий кризис на рынке жилья. Китай потребляет 50-60% мировых стали, алюминия и меди, благодаря раздутому сектору строительства. Излишек квартир, демография, всеобщее увеличение роста вынудит конкретно притормозить строительство квартир. Повлияет и спад в доступности финансирования, например, девелоперы больше не могут продавать на рынках свои облигации".
Ключевые слова