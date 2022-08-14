Что тебе не рассказывают строители, или Тенденции на рынке стройматериалов

Однако, как считает Страутиньш, говоря о Китае, "еще более важным фактором в связи с локдаунными ценами на металл может стать грядущий кризис на рынке жилья. Китай потребляет 50-60% мировых стали, алюминия и меди, благодаря раздутому сектору строительства. Излишек квартир, демография, всеобщее увеличение роста вынудит конкретно притормозить строительство квартир. Повлияет и спад в доступности финансирования, например, девелоперы больше не могут продавать на рынках свои облигации".

Говоря о том, как колебания цен на металл влияют на цены отдельных конечных продуктов, Петерис Страутиньш говорит, что "события на биржах больше и быстрее всего влияют на стандартные продукты, стоимость которых в больше мере состоит из расходов на компоненты металла, яркий пример - стальная арматура. И в Латвии приходят сигналы о падении цен на нее. Еще в качестве отдельного примера он упоминает сантехнические трубы, в производстве которых используют медь. Принимая во внимание, что есть очень много разных видов труб - толстые, тонкие, прямы, кривые и т.д., их производство осуществляется меньшими партиями, в переработке выше добавленная стоимость, оборот товара более медленный, больше может быть посредников - все это тормозит перенос изменений цен торгуемой на бирже меди в строительные магазины". Экономист допускает, что в ценах, которые мы видим в строительных магазинах, предыдущий рост цен не успел еще отразиться полностью.