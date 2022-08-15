Некогда печально известные развалины Каросты теперь аккуратно приведены в порядок и окружены ровными газонами. В них в основном обосновались работники культуры, в свою очередь в застроенных панельных зданиях размещены новые предприятия со всего мира. Понятно, что с этими переменами остатки 90-х годов будут сметены с улиц Каросты. Вынудит ли экономический рост жителей чаще отправляться к избирательным урнам? Онлайн-портал Klik отправился в Каросту, окутанный мифами микрорайон Лиепаи, чтобы выяснить, чего эта многонациональная часть города с уникальной историей ожидает от выборов. Во время разговора с местными жителями открылось разное понимание пережитого в одном и том же времени и пространстве.
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Человек не-в-Риге ⟩ Лиепайская Кароста - скорбь по развалу СССР и обида на латвийских политиков
Лиепайская Кароста - скорбь по развалу СССР и обида на латвийских политиков
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