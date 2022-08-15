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Человек не-в-Риге ⟩ Лиепайская Кароста - скорбь по развалу СССР и обида на латвийских политиков
Фото: Scanpix/TVNET kolāža
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
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Лиепайская Кароста - скорбь по развалу СССР и обида на латвийских политиков
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Некогда печально известные развалины Каросты теперь аккуратно приведены в порядок и окружены ровными газонами. В них в основном обосновались работники культуры, в свою очередь в застроенных панельных зданиях размещены новые предприятия со всего мира. Понятно, что с этими переменами остатки 90-х годов будут сметены с улиц Каросты. Вынудит ли экономический рост жителей чаще отправляться к избирательным урнам? Онлайн-портал Klik отправился в Каросту, окутанный мифами микрорайон Лиепаи, чтобы выяснить, чего эта многонациональная часть города с уникальной историей ожидает от выборов. Во время разговора с местными жителями открылось разное понимание пережитого в одном и том же времени и пространстве.

Мы поехали в Каросту с надеждой выслушать нужды и желания жителей этой части Лиепаи, которые должны быть услышаны депутатами 14-го Сейма. Однако вместо этого в редакцию удалось привезти гораздо более сложную историю о микрорайоне Лиепаи, в котором общество по-прежнему расколото почти "как ножом" - о каростчанах, которые видят в Каросте и Латвии будущее, и тех, кто продолжает тонуть в неком выдуманном прошлом. Похоже, что в окутанной легендами Каросте нашлось место и для мифов о "светлом советском прошлом, в котором всем всего хватало" - несмотря на то, что это не соответствует опыту большей части жителей Латвии.

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