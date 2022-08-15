Человек не-в-Риге ⟩ Лиепайская Кароста - скорбь по развалу СССР и обида на латвийских политиков

Мы поехали в Каросту с надеждой выслушать нужды и желания жителей этой части Лиепаи, которые должны быть услышаны депутатами 14-го Сейма. Однако вместо этого в редакцию удалось привезти гораздо более сложную историю о микрорайоне Лиепаи, в котором общество по-прежнему расколото почти "как ножом" - о каростчанах, которые видят в Каросте и Латвии будущее, и тех, кто продолжает тонуть в неком выдуманном прошлом. Похоже, что в окутанной легендами Каросте нашлось место и для мифов о "светлом советском прошлом, в котором всем всего хватало" - несмотря на то, что это не соответствует опыту большей части жителей Латвии.