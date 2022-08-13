Выступлений российского шоумена Максима Галкина в Эстонии ждали два года. С 2020-го они все никак не могли состояться из-за пандемии. Тогда мы еще и предположить не могли, что в 2022 году начнется война России с Украиной, которая разделит российских знаменитостей на два лагеря. И те, и другие ведут себя очень осторожно, пишет портал Limon.ee.
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Концерты Максима Галкина в Эстонии: смело, но с долей осторожности
Концерты Максима Галкина в Эстонии: смело, но с долей осторожности
В феврале этого года Максим Галкин моментально и открыто посредством интернет-каналов сообщил о том, что осуждает военные действия на территории суверенной Украины, начатые по приказу Владимира Путина. Практически в тот же день известный комик вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал в Израиль, где они провели несколько месяцев. Совсем недавно звездное семейство спустя год вернулось в любимую Юрмалу, где уже с аншлагом прошел концерт Максима Галкина с участием латвийский знаменитостей, в том числе и подруги Лаймы Вайкуле.
В нашем материале постараемся не пересказать весь концерт, потому что впереди еще выступления артиста в Финляндии, где нас тоже активно читают.