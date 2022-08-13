Концерты Максима Галкина в Эстонии: смело, но с долей осторожности

В феврале этого года Максим Галкин моментально и открыто посредством интернет-каналов сообщил о том, что осуждает военные действия на территории суверенной Украины, начатые по приказу Владимира Путина. Практически в тот же день известный комик вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал в Израиль, где они провели несколько месяцев. Совсем недавно звездное семейство спустя год вернулось в любимую Юрмалу, где уже с аншлагом прошел концерт Максима Галкина с участием латвийский знаменитостей, в том числе и подруги Лаймы Вайкуле.