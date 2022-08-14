Вс, 14.08.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать
Для абонентов

Эстония: Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца

Кирке Катарийна Сиймсо rus.postimees.ee
Эстония: Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Проблемы возникают только при посещении магазина Maxima на улице Ваксали.
Проблемы возникают только при посещении магазина Maxima на улице Ваксали. Фото: Эльмо Рииг/Sakala

Продуктовый магазин Maxima на улице Ваксали приобретает все худшую репутацию среди жителей Вильянди, города в Эстонии. Негодование покупателей возросло настолько, что один из продавцов получил волчий билет, пишет Rus.Postimees.

Третьего августа разочарованный гражданин опубликовал пост в группе Facebook, называющейся Märgatud Viljandis, в котором описал, как работник был крайне неприветливым и грубым на кассе. В этом сообщении приводится цитата продавщицы, которая сказала: "Почему я должна вас здесь обслуживать? Идите все в кассу самообслуживания". Затем работница магазина закрыла кассу и ушла.

Под постом появилось более 170-и комментариев, в которых люди делились похожим негативным опытом и описывали двух работниц.

Ключевые слова
Наверх