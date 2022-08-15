Избалованные дети вынуждают молодых учителей увольняться

"Мне нравилась математика, раньше я давала частные уроки своим знакомым. У меня была возможность работать в школе, и это казалось мне логичным решением", – объясняет Хелина, почему она выбрала профессию учителя.

Но уже через два года работы учителем математики она почувствовала себя выгоревшей и уволилась. Основной причиной ухода молодых учителей из школы Хелина считает родителей учеников. "В случае со многими родителями казалось, что ребенка отдали в школу с мыслью, что здесь-то их и начнут воспитывать", – считает Хелина и добавляет, что встречались и проблемные дети, на общение с которыми уходила львиная доля времени, которое могло бы быть потрачено на обучение.