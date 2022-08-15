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Избалованные дети вынуждают молодых учителей увольняться

Кертту Кирьянен rus.postimees.ee
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Избалованные дети вынуждают молодых учителей увольняться
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Эмоциональное выгорание молодых учителей является распостраненной проблемой.
Эмоциональное выгорание молодых учителей является распостраненной проблемой. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Выгорание молодых учителей является общей проблемой. По словам уже успевших уволиться из школы, часть вины лежит на родителях, по мнению которых, воспитывать их детей должна именно школа, а часть – на коллегах, поддержки которых они не чувствуют, пишет Rus.Postimees.

"Мне нравилась математика, раньше я давала частные уроки своим знакомым. У меня была возможность работать в школе, и это казалось мне логичным решением", – объясняет Хелина, почему она выбрала профессию учителя.

Но уже через два года работы учителем математики она почувствовала себя выгоревшей и уволилась. Основной причиной ухода молодых учителей из школы Хелина считает родителей учеников. "В случае со многими родителями казалось, что ребенка отдали в школу с мыслью, что здесь-то их и начнут воспитывать", – считает Хелина и добавляет, что встречались и проблемные дети, на общение с которыми уходила львиная доля времени, которое могло  бы быть потрачено на обучение.

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