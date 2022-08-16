Побег за рублями. Как бы поступили федерации самых популярных видов спорта в Латвии?

Недавний отъезд двух бывших хоккеистов национальной сборной в российскую лигу, несмотря на все юридические препятствия и рекомендации не делать этого, вызвал вопрос - как на месте Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) поступили бы другие латвийские федерации? Президент ЛХФ Айгар Калвитис в стиле опытного политика так и не сказал ничего осуждающего, хотя генеральный секретарь Робертс Плявейс был категоричен - даже если Янис Калниньш и Николай Елисеев ни секунды не проведут в форме клуба страны-агрессора, дверь в сборную для них всё равно будет закрыта.