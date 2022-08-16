Побег за рублями. Как бы поступили федерации самых популярных видов спорта в Латвии?

Недавний отъезд двух бывших хоккеистов национальной сборной в российскую лигу, несмотря на все юридические препятствия и рекомендации не делать этого, вызвал вопрос - как на месте Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) поступили бы другие латвийские федерации? Президент ЛХФ Айгар Калвитис в стиле опытного политика так и не сказал ничего осуждающего, хотя генеральный секретарь Робертс Плявейс был категоричен - даже если Янис Калниньш и Николай Елисеев ни секунды не проведут в форме клуба страны-агрессора, дверь в сборную для них всё равно будет закрыта.
TVNET решил опросить руководителей латвийских спортивных федераций, попросив их прокомментировать, как поступила бы каждая федерация в идентичной ситуации - если бы игрок сборной решил продолжить карьеру в России или Беларуси.
Надо сказать, что в каждом виде спорта своя ситуация, но с одной общей тенденцией - российский рынок не был популярным направлением для кандидатов в сборную. В отличие от хоккея.
В ходе небольшого опроса мы определили четыре федерации игровых видов спорта - Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ), Латвийскую федерацию волейбола (ЛВФ), Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) и Латвийскую федерацию гандбола (ЛФГ).
Каждой организации мы задавали одинаковые вопросы: проводилась ли профилактическая беседа с игроками сборной о последствиях отъезда в Россию и Беларусь; есть ли признаки того, что какой-либо игрок или тренер хочет двигаться в этом направлении; как трансферы утверждаются в вашем виде спорта.
Ивита Асаре, президент Латвийской федерации гандбола