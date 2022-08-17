Дорога домой беременной эстонской спортсменки закончилась настоящим ужасом

Малыш потерял сознание от жары, его пришлось облить ледяной водой, чтобы привести в чувства. От жары у молодой девушки началась рвота, и ее вынесли из самолета на инвалидной коляске, ее трясло! Вас ждет судебный иск!"

"Мы все мокрые от пота после четырехчасового сидения в самолете, без кондиционера, воды, еды и с маленькими детьми! Людей тошнит, они теряют сознание", - описала Грете.

Когда сломанный самолет отогнали обратно к выходу на посадку, а Грете и ее семья вернулись в аэропорт, она позвонила в United Airlines. "Я позвонила им и описала, что произошло. Мне предложили 100 долларов за неудобства. ЧТО??? Люди чуть не погибли, а вы предлагаете мне 100 долларов за неудобства?"

"Я попросила позвать менеджера, который сказал мне: "Я понимаю, что вы хотите компенсацию за неудобства, связанные с тем, что вы все еще находитесь в аэропорту Ньюарка". НЕТ!!! Я не требую компенсации за неудобства, потому что мой рейс был задержан. Сегодня у меня был самый страшный опыт с самолетом, и ответ на вопрос, что вы можете предложить, заключается в том, что я получу 100 долларов за неудобства".

Грете отправилась из Эстонии в Америку с мужем, детьми и родителями Фото: Kuvatõmmis Instagrami-lugudest