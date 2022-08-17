Эстонка Грете Гриффин, которая провела некоторое время на родине, в минувшие выходные вместе с семьей улетела в США. Однако один из перелетов оказался настоящим ужасом, передает Limon.ee.
Дорога домой беременной эстонской спортсменки закончилась настоящим ужасом
Грете Гриффин наслаждалась эстонским летом со своим мужем Робертом Гриффином III. Она сообщала в социальных сетях, что проведет последние дни на родине с семьей, а затем улетит домой в Америку, пишет Elu24.
Однако в ночь с субботы на воскресенье по эстонскому времени Грете рассказала в сториз Instagram, что долгое путешествие домой обернулось настоящим кошмаром из-за американской авиакомпании United Airlines.
"United держал наш самолет на взлетно-посадочной полосе в течение трех с половиной часов без кондиционера. Это должно быть незаконно, - пожаловалась беременная Грете, которой нужно было лететь из Ньюарка в Орландо, то есть из Нью-Йорка во Флориду. - Самолет полон маленьких детей и младенцев, они мокрые от пота, кричат, плачут", - описала эстонка, которая также путешествовала со своими двумя дочерьми.
Грете сообщила, что пассажирам не предлагали воду в течение всех трех с половиной часов. "Все мокрые от пота. А теперь говорят, что самолет не подлежит ремонту и нам нужно возвращаться к гейту после ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ стояния на взлетно-посадочной полосе!" - описывает она произошедшее.
"Предлагали ли пассажирам еду, питье и так далее? НЕТ. Предлагают ли они какую-либо помощь путешественникам с маленькими детьми? НЕТ. Очень смешно, United Airlines!"
Но ситуация стала еще хуже. "Мы сошли с самолета, и все закончилось следующим образом.
Малыш потерял сознание от жары, его пришлось облить ледяной водой, чтобы привести в чувства. От жары у молодой девушки началась рвота, и ее вынесли из самолета на инвалидной коляске, ее трясло! Вас ждет судебный иск!"
"Мы все мокрые от пота после четырехчасового сидения в самолете, без кондиционера, воды, еды и с маленькими детьми! Людей тошнит, они теряют сознание", - описала Грете.
Когда сломанный самолет отогнали обратно к выходу на посадку, а Грете и ее семья вернулись в аэропорт, она позвонила в United Airlines. "Я позвонила им и описала, что произошло. Мне предложили 100 долларов за неудобства. ЧТО??? Люди чуть не погибли, а вы предлагаете мне 100 долларов за неудобства?"
"Я попросила позвать менеджера, который сказал мне: "Я понимаю, что вы хотите компенсацию за неудобства, связанные с тем, что вы все еще находитесь в аэропорту Ньюарка". НЕТ!!! Я не требую компенсации за неудобства, потому что мой рейс был задержан. Сегодня у меня был самый страшный опыт с самолетом, и ответ на вопрос, что вы можете предложить, заключается в том, что я получу 100 долларов за неудобства".
Грете сказала, что подала жалобу. "Люди на борту чуть не погибли, и они говорят о компенсации за неудобства. Я являюсь участником United Airlines Premier. Вы ВООБЩЕ не заботитесь о своих клиентах!"
В сториз Instagram она подчеркнула, что стюардессы оставались безучастными к ситуации. "На борту находилась женщина, у которой было трое детей в возрасте до трех лет (один из ее малышей потерял сознание). Ее дети были мокрые от пота и кричали в течение трех-четырех часов! Один из них кричал, что хочет пить, а экипаж ничего не сделал".
"Я сама подошла к ним и попросила принести воды женщине и ее детям. Обе бортпроводницы разговаривали по телефону вместо того, чтобы помогать людям! Отвратительно".
"Дело даже не во мне, а в том, что я на четвертом месяце беременности", - рассказала Грете в одном из своих сториз в Instagram и пообещала продолжать писать об инциденте. Наконец, эстонка сообщила, что с ней связались из United и предложили 150 вместо 100 долларов. "Засуньте их себе... До свидания!"
Чуть позже Грете также разместила фотографии в социальных сетях и рассказала, что ее отец отправился в США с ней. "Мой отец перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и одна из его потребностей во время путешествия - пить воду каждые 20 минут. У него не было воды четыре часа", - сказала Грете.
К тому времени длительность перелета уже превысила 24 часа.
В итоге они все-таки сели в исправный самолет. "Первоначальное время отправления было 3:46, теперь 11:23". До Орландо добрались незадолго до трех часов утра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!