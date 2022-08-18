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Продолжала наносить удары ножом детям, лежащим на полу. Подробности суда над жительницей Эстонии

Ричард Сярк rus.postimees.ee
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Продолжала наносить удары ножом детям, лежащим на полу. Подробности суда над жительницей Эстонии
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Райли Сепп, нанесшая детям ножевые ранения, приговорена к десяти годам тюремного заключения.
Райли Сепп, нанесшая детям ножевые ранения, приговорена к десяти годам тюремного заключения. Фото: EVE NAABER

Райли Сепп, нанесшая в марте прошлого года ножевые ранения детям в Выхма, вчера была приговорена Вильяндиским уездным судом к десяти годам тюремного заключения, пишет Rus.Postimees.

Решение еще не вступило в законную силу. Прокуратура не намерена его оспаривать, защитник и представитель потерпевших взял время на размышления. По решению суда началом отбывания наказания считается 1 марта прошлого года, когда Сепп была арестована. Кроме того, она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки.

По словам Сепп, она напала на детей, так как они дразнили ее. При этом она подтвердила, что сожалеет о содеянном.

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