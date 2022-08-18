Чтобы "болезнь" советской армии никогда не проникла в Вооруженные силы Латвии

В связи с планируемым введением службы государственной обороны один из актуальнейших вопросов - атмосфера в Национальных вооруженных силах (НВС). В обществе по-прежнему живы не слишком хорошие воспоминания об обязательной в советское время военной службе, особенно о дедовщине и насилии. Это осознает и идейный вдохновитель реформы, министр обороны Артис Пабрикс, отметив, что вооруженные силы находятся на совсем другой стадии развития, чем это было в советское время или в 90-е годы. Онлайн-журнал Klik обратился в НВС, чтобы выяснить, как предотвращается насилие в армии, кроме того, постараемся обобщить опыт США по данному вопросу.