Чтобы "болезнь" советской армии никогда не проникла в Вооруженные силы Латвии

В связи с планируемым введением службы государственной обороны один из актуальнейших вопросов - атмосфера в Национальных вооруженных силах (НВС). В обществе по-прежнему живы не слишком хорошие воспоминания об обязательной в советское время военной службе, особенно о дедовщине и насилии. Это осознает и идейный вдохновитель реформы, министр обороны Артис Пабрикс, отметив, что вооруженные силы находятся на совсем другой стадии развития, чем это было в советское время или в 90-е годы. Онлайн-журнал Klik обратился в НВС, чтобы выяснить, как предотвращается насилие в армии, кроме того, постараемся обобщить опыт США по данному вопросу.
Первое дело, которое бросается в глаза, исследуя систему предотвращения насилия в американских вооруженных силах - большое число разных отделов и программ, цель которых - решение определенных проблем. Например, под крылом Министерства обороны работает Департамент по предотвращению сексуальных нападений и реагированию, а также задействованы программы по предотвращению намеренного использования веществ в армии и самоубийств.
Второе - строгая и ясная позиция против насилия. Согласно новой стратегии, это понятие включает в себя "членовредительство и запрещенное насилие или вред, связанный с сексуальным насилием, домогательством, местью, самоубийством, домашним насилием и насилием над детьми".
Такое поведение влияет на готовность вооруженных сил, снижает эффективность военных операций, приводит к дополнительным расходам и в конце концов к большему числу человеческих жертв, отмечают в Министерстве обороны.