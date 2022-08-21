"План России - зайти в наши дома, в наши семьи". Латыш о волонтерстве в Украине

На днях я приехала погостить к семье в свой родной город, в свою любимую страну, в свою Украину. Я не чувствую себя в безопасности, хотя в моем регионе относительно тихо. Иногда я просыпаюсь от звуков сирены, которая сообщает о воздушной тревоге, иногда с этими звуками я засыпаю, а иногда слышу фантомные звуки сирен. И каждый раз твои часы приостанавливают свой счет - на полчаса, на час, на два, потому что единственная мысль, от которой ты никак не можешь избавится: "Выживу ли я и мои близкие в этот раз?". Мы смирились с тем, что это лотерея: куда, что и как прилетит - невозможно предугадать. Но невозможно смириться, невозможно отключить, невозможно перекричать самую громкую - внутреннюю тревогу.