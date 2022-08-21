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"План России - зайти в наши дома, в наши семьи". Латыш о волонтерстве в Украине

Евгения Лагода
, украинская журналистка
"План России - зайти в наши дома, в наши семьи". Латыш о волонтерстве в Украине
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Петерис Димантс в Украине
Петерис Димантс в Украине Фото: Из личного архива

На днях я приехала погостить к семье в свой родной город, в свою любимую страну, в свою Украину. Я не чувствую себя в безопасности, хотя в моем регионе относительно тихо. Иногда я просыпаюсь от звуков сирены, которая сообщает о воздушной тревоге, иногда с этими звуками я засыпаю, а иногда слышу фантомные звуки сирен. И каждый раз твои часы приостанавливают свой счет - на полчаса, на час, на два, потому что единственная мысль, от которой ты никак не можешь избавится: "Выживу ли я и мои близкие в этот раз?". Мы смирились с тем, что это лотерея: куда, что и как прилетит - невозможно предугадать. Но невозможно смириться, невозможно отключить, невозможно перекричать самую громкую - внутреннюю тревогу.

Несмотря на это, дома я также почувствовала какое-то душевное равновесие, как будто поддерживаю очень важного в своей жизни человека, когда ему очень-очень плохо. Когда я была в Латвии и воевала на информационном фронте, я как будто делала то же самое, но по телефону, а сейчас я приехала и как будто обнимаю свою родную Украину, разделяя ее горе, как будто воюю с ней плечом к плечу.

Подобные чувства я испытывала во время разговора с латышом Петерисом Димантсом - одним из руководителей "Общества украино-латвийской дружбы", который с первых дней полномасштабной войны занимался сбором финансов и средств для Украины и лично отвозил их по назначению, даже на линию фронта.

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