Рижский педофил из 60-х: как милиционеры подозревали самого Высоцкого

Наконец лед тронулся. Одна из пострадавших, 13-летняя С. рассказала милиции о разговоре с маньяком. Перед нападением и изнасилованием мужчина рассказал, что приехал из Ленинграда и пишет стихи. Девочка даже вспомнила несколько строк, которые читал педофил. Наконец художнику удалось создать фоторобот подозреваемого. Далее в трагическую историю вплетаются элементы странного стечения обстоятельств и почти мистики.