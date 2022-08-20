Эстонка переплатила 900 евро за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с помидором

Молодая эстонка с маленьким ребенком купила авиабилет в бизнес-класс с расчетом, что будет как в той самой песне: "Бизнес-класс билет - и проблем уже нет". Но каково было ее удивление, когда она обнаружила, что в самолетах авиакомпании SAS привычный бизнес-класс отсутствует. "Мы сидели в обычном экономе. Зачем вообще тогда платили больше? Меня с грудным ребенком втиснули между двумя другими пассажирами!" - негодует Катарийна. Ей рекомендовали обратиться в отдел обслуживания клиентов, передает Limon.ee.