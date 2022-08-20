Молодая эстонка с маленьким ребенком купила авиабилет в бизнес-класс с расчетом, что будет как в той самой песне: "Бизнес-класс билет - и проблем уже нет". Но каково было ее удивление, когда она обнаружила, что в самолетах авиакомпании SAS привычный бизнес-класс отсутствует. "Мы сидели в обычном экономе. Зачем вообще тогда платили больше? Меня с грудным ребенком втиснули между двумя другими пассажирами!" - негодует Катарийна. Ей рекомендовали обратиться в отдел обслуживания клиентов, передает Limon.ee.
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Эстонка переплатила 900 евро за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с помидором
Эстонка переплатила 900 евро за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с помидором
"Решили лететь бизнес-классом, потому что думали, что с четырехмесячным ребенком там будет удобнее. У нас была возможность выбрать рейс с одной пересадкой, но мы выбрали более дорогое предложение от авиакомпании SAS, и это означало, что нам нужно за время полета сменить три самолета. Билеты в бизнес-класс стоили на 900 евро дороже", - рассказывает порталу Elu24 Катарийна.
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