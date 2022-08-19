Из-за антироссийских санкций в порту Мууга в Эстонии осталось 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн составляет взрывоопасная аммиачная селитра. В порту Силламяэ находятся тысячи тонн аммиака, который также является взрывоопасным и токсичным веществом. Общая вместимость резервуаров химического терминала составляет более 40 000 кубометров, но сколько именно аммиака хранится в порту Силламяэ, владельцы товара не сообщают. По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), количество взрывоопасных веществ и их потенциальная взрывная мощность являются информацией, предназначенной для внутреннего пользования, пишет Rus.Postimees.
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Из-за санкций в эстонских портах скопились тонны взрывоопасных удобрений
Из-за санкций в эстонских портах скопились тонны взрывоопасных удобрений
Условия хранения вышеназванных веществ вызывают озабоченность. Сжиженный аммиак необходимо хранить герметично, в условиях прохлады. К хранению гранул аммиачной селитры применяются строгие правила: какой высоты может быть штабель, сколько мешков удобрения можно складывать друг на друга, как долго вещество может находиться в одном месте, какими должны быть уровень влажности и температура. Если аммиачная селитра пролежала более полугода, необходимо провести дополнительную проверку детонации.
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