Из-за санкций в эстонских портах скопились тонны взрывоопасных удобрений

В порту Мууга в четыре раза больше взрывоопасной аммиачной селитры, чем в порту Бейрута, который взорвался два года назад.

Из-за антироссийских санкций в порту Мууга в Эстонии осталось 80 000 тонн удобрений, из них 12 000 тонн составляет взрывоопасная аммиачная селитра. В порту Силламяэ находятся тысячи тонн аммиака, который также является взрывоопасным и токсичным веществом. Общая вместимость резервуаров химического терминала составляет более 40 000 кубометров, но сколько именно аммиака хранится в порту Силламяэ, владельцы товара не сообщают. По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), количество взрывоопасных веществ и их потенциальная взрывная мощность являются информацией, предназначенной для внутреннего пользования, пишет Rus.Postimees.