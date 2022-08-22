Одной из причин поломки автомобиля может стать некачественное топливо. В последнее время жители Эстонии в социальных сетях жалуются на качество топлива на АЗС и ищут справедливости, передает Rus.Postimees.
Автозаправку обвинили в продаже некачественного топлива: почему сломалась машина?
Пожелавшая остаться анонимной жительница эстонского Йыхви сообщила о предположительно некачественном топливе на автозаправке Olerex. "Я заправилась там 10 июня, а 24 июня, на пути в Таллинн из Йыхви, машина заглохла. В этот момент в баке оставалась ровно половина топлива. В автосервисе Auto Forte Tallinn сказали, что это не заводской брак, а наиболее вероятная причина поломки автомобиля - некачественное топливо. Представитель автосервиса спросил, где я заправлялась, и сказал, что недавно к ним в ремонт поступили еще четыре машины, которые заправлялись на Olerex. По словам работников автосервиса, другим пострадавшим ремонт обошелся еще дороже", - сказала она порталу.
В Olerex она не обращалась, но опубликовала пост в группе Facebook, чтобы найти товарищей по несчастью. "Была надежда, что откликнутся другие пострадавшие, и тогда Olerex примет меры, проведет расследование и выявит причины".
В автосервисе женщине сообщили, что сумма ремонта обойдется в 1715 евро. В автомобиле были заменены форсунки и промыта топливная система двигателя.
Как прокомментировала ситуацию генеральный директор Olerex Пирет Миллер, в последнее время жалоб к ним не поступало, причины поломки автомобиля могут быть самыми разными.
"Настоящую причину поломки автомобиля может установить только экспертиза. К сожалению, автовладельцы часто сразу винят топливо: раньше ведь проблем не было, а теперь есть! Наш опыт, впрочем, показывает, что причиной неприятностей в таких случаях обычно является техническое состояние автомобиля, например, давно не чистившиеся фильтры и т.п.", - сказала Миллер.
По словам генерального директора Olerex, в среднем на их станциях заправляются на миллион литров топлива в сутки. В случае возникновения неполадок в автомобиле, клиенты сразу обращаются с претензиями. Но в данный момент жалоб к ним не поступало: "Со своей стороны смеем утверждать, что реализуемое на наших заправках топливо соответствует требованиям качества". Миллер добавила, что терминал Olerex является крупнейшим терминалом в Эстонии, через который топливом снабжается более 60% эстонского рынка.
Департамент окружающей среды, Налогово-таможенный департамент и другие государственные учреждения систематически проводят выборочные проверки качества топлива на заправочных станциях в Эстонии.
Топливо прибыло на заправку - что дальше? Может ли топливо испортиться?
"Качество топлива на заправке может измениться, если не проводится постоянное техническое обслуживание топливных баков, не очищаются фильтры автоцистерн или в баки попадает вода. Если у покупателя есть сомнения или интерес в отношении продающегося на заправке топлива, он имеет право запросить сертификат топлива, который продавец топлива будет обязан предъявить", - объясняет Миллер.
Как топливо попадает на эстонский рынок?
Одной из важнейших составляющих цены топлива являются затраты на логистику, поэтому вот уже долгое время - и сегодня - на эстонском рынке у большинства розничных продавцов продается в основном топливо, произведенное в Литве на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе, являющимся дочерним предприятием польского PKN Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. В меньшей степени на эстонском рынке также представлено топливо с финских заводов Neste. При отгрузке топлива лаборатория нефтеперерабатывающего завода предоставляет сертификат качества.
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