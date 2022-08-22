Автозаправку обвинили в продаже некачественного топлива: почему сломалась машина?

По словам генерального директора Olerex, в среднем на их станциях заправляются на миллион литров топлива в сутки. В случае возникновения неполадок в автомобиле, клиенты сразу обращаются с претензиями. Но в данный момент жалоб к ним не поступало: "Со своей стороны смеем утверждать, что реализуемое на наших заправках топливо соответствует требованиям качества". Миллер добавила, что терминал Olerex является крупнейшим терминалом в Эстонии, через который топливом снабжается более 60% эстонского рынка.

Департамент окружающей среды, Налогово-таможенный департамент и другие государственные учреждения систематически проводят выборочные проверки качества топлива на заправочных станциях в Эстонии.

Топливо прибыло на заправку - что дальше? Может ли топливо испортиться?

"Качество топлива на заправке может измениться, если не проводится постоянное техническое обслуживание топливных баков, не очищаются фильтры автоцистерн или в баки попадает вода. Если у покупателя есть сомнения или интерес в отношении продающегося на заправке топлива, он имеет право запросить сертификат топлива, который продавец топлива будет обязан предъявить", - объясняет Миллер.

Как топливо попадает на эстонский рынок? Одной из важнейших составляющих цены топлива являются затраты на логистику, поэтому вот уже долгое время - и сегодня - на эстонском рынке у большинства розничных продавцов продается в основном топливо, произведенное в Литве на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе, являющимся дочерним предприятием польского PKN Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. В меньшей степени на эстонском рынке также представлено топливо с финских заводов Neste. При отгрузке топлива лаборатория нефтеперерабатывающего завода предоставляет сертификат качества.