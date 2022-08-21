По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот

На странице кафе Auksi в Facebook написано, что в районе фондовой биржи, то есть в Вильяндимаа, едва ли можно было найти суп, второе блюдо и десерт по более высокой цене. Кроме того, в сообщении говорится, что цены устанавливались так же, как и на электробирже.