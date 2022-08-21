Расположенное на Таллиннском шоссе недалеко от эстонского Вильянди кафе Auksi в связи с рекордными ценами на электроэнергию в среду, 17 августа, подняло цены на солянку, курицу по-нэшвилльски и пирожное до фантастически высокого уровня. Эти три блюда стоят соответственно 12, 27 и 12 евро, цены на остальные блюда остались прежними, пишет Rus.Postimees.
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По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот
По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот
На странице кафе Auksi в Facebook написано, что в районе фондовой биржи, то есть в Вильяндимаа, едва ли можно было найти суп, второе блюдо и десерт по более высокой цене. Кроме того, в сообщении говорится, что цены устанавливались так же, как и на электробирже.
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