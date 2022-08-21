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По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот

Яан Рандар Райдма rus.postimees.ee
По логике электробиржи: в знак протеста кафе подняло цены до фантастических высот
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Кафе решило установить цены на блюда по логике электробиржи.
Кафе решило установить цены на блюда по логике электробиржи. Фото: Auksi Kohvik

Расположенное на Таллиннском шоссе недалеко от эстонского Вильянди кафе Auksi в связи с рекордными ценами на электроэнергию в среду, 17 августа, подняло цены на солянку, курицу по-нэшвилльски и пирожное до фантастически высокого уровня. Эти три блюда стоят соответственно 12, 27 и 12 евро, цены на остальные блюда остались прежними, пишет Rus.Postimees.

На странице кафе Auksi в Facebook написано, что в районе фондовой биржи, то есть в Вильяндимаа, едва ли можно было найти суп, второе блюдо и десерт по более высокой цене. Кроме того, в сообщении говорится, что цены устанавливались так же, как и на электробирже.

По словам автора поста Мадиса Рейнупа, клиентов действительно просили заплатить такие суммы. "Эти цены не из-за высоких цен на электроэнергию, но они сформированы на том же основании, на котором формируют и цены на электроэнергию".

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