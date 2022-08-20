Эксклюзив ⟩ "Я боюсь здесь умереть". Что на самом деле произошло с латвийской парой в Африке

27-летний Даниэль Везис - прирожденный спортсмен - двукратный чемпион Латвии по боулингу, завоевал несколько медалей, представляя Латвию на чемпионатах Европы и мира. На уровне хобби он занимается футболом, а в свободное время, насколько это возможно, посещает спортзал. "У меня всегда было слишком много энергии, поэтому искал способ, как ее потратить, занимаясь спортом", - говорит Даниэль.