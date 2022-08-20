Эксклюзив ⟩ "Я боюсь здесь умереть". Что на самом деле произошло с латвийской парой в Африке

Латыши Даниэль и Мара вместе около пяти лет, а последние два года они проживают в Малаге, Испания. 27-летний молодой человек, узнав неприятную новость о своем здоровье, решил отправиться в самое большое приключение в своей жизни вместе с любимой девушкой и мотоциклом. Но запланированная поездка обернулась самым большим кошмаром в жизни.
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27-летний Даниэль Везис - прирожденный спортсмен - двукратный чемпион Латвии по боулингу, завоевал несколько медалей, представляя Латвию на чемпионатах Европы и мира. На уровне хобби он занимается футболом, а в свободное время, насколько это возможно, посещает спортзал. "У меня всегда было слишком много энергии, поэтому искал способ, как ее потратить, занимаясь спортом", - говорит Даниэль.
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