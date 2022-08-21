Военный обозреватель: Стратегическая победа Украины – развал России на отдельные государства

На эти и другие вопросы нам ответил Тарас Чмут – военный обозреватель, резервист морской пехоты, основатель профильного портала "Мiлiтарний", глава крупнейшего в Украине частного фонда помощи армии и ветеранам "Повернись живим".

С начала войны этому фонду удалось собрать свыше 100 млн евро на нужды армии, а в конце июля организация объявила, что приобрела ударный беспилотник Bayraktar TB2. Это самый большой проект в истории украинской благотворительности.

Тарас Чмут – военный обозреватель, резервист морской пехоты, основатель профильного портала "Мiлiтарний", глава крупнейшего в Украине частного фонда помощи армии и ветеранам Фото: "Повернись живим"

– В интервью ранее вы неоднократно говорили, что выступаете против любых переговоров с РФ, поскольку перемирие, на ваш взгляд, в дальнейшем приведет к новой войне – это лишь вопрос времени. Но если это произойдет снова, Украина, скорее всего, уже не выстоит…

– Давайте я вас поправлю. Я говорил, что для нас неприемлемы полумеры и мы должны воевать до конца, но это не означает, что нам не нужны переговоры.

Во-первых, есть военнопленные. Во-вторых, есть погибшие, поэтому необходимо договариваться об обмене телами. Есть социальные аспекты, которые касаются перемещения населения с временно оккупированных территорий. Все это без переговоров разрешить невозможно. Но в то же время я считаю, что большие переговоры в формате Минск 3.0 или, например, Стамбул 1.0 и так далее нам не нужны.

– Да, я, безусловно, говорю о больших переговорах, которые могли бы остановить боевые действия. Если мирное соглашение сегодня невозможно, как вы видите исход этой войны?

– Продолжение войны в том формате, в котором она идет сейчас, до победы. Совместно с западными странами нужно продолжать давление на Россию – экономически, геополитически. Военным путем мы должны принудить россиян вернуть нам наши территории и все причитающееся.

– Что, в вашем понимании, является победой?