На носу осень, и все энергострашилки о жутких тарифах на газ, отопление и электричество, которые опустошат кошельки латвийцев, вот-вот станут явью. Уже сейчас у народа волосы встают дыбом от счетов: а ведь это только начало… Как обитатели многоквартирных домов могут сократить эту статью расходов? Об этом KLIK поговорил с отраслевыми специалистами.
Для абонентов
Что сделать жителям многоквартирных домов, чтобы снизить счета? Практические советы
Что сделать жителям многоквартирных домов, чтобы снизить счета? Практические советы
Как снизить затраты на электричество?
Эксперты Latvenero, Rīgas enerģētikas aģentūra и Enefit, рассказали KLIK как уменьшить энергопотребление.