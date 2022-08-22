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Что сделать жителям многоквартирных домов, чтобы снизить счета? Практические советы
Фото: Shutterstock/TVNET kolāža
Наталья Васильева rus.tvnet.lv
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Что сделать жителям многоквартирных домов, чтобы снизить счета? Практические советы
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На носу осень, и все энергострашилки о жутких тарифах на газ, отопление и электричество, которые опустошат кошельки латвийцев, вот-вот станут явью. Уже сейчас у народа волосы встают дыбом от счетов: а ведь это только начало… Как обитатели многоквартирных домов могут сократить эту статью расходов? Об этом KLIK поговорил с отраслевыми специалистами.

Как снизить затраты на электричество?

Эксперты Latvenero, Rīgas enerģētikas aģentūra и Enefit, рассказали KLIK как уменьшить энергопотребление.

  • Один из мощных приборов – это электрочайник. Рекомендуется нагревать воду только в том объеме, сколько требуется для чаепития. Но не ниже отметки минимума, чтобы не испортить нагревательный элемент. И регулярно очищать его от накипи. Как рассказали в Latvenergo, если наливать чайник не до верху, а только в необходимом количестве, за месяц экономится столько электричества, что хватит на 15 циклов стирки белья.
  • Стирать при более низких температурах. По сравнению со стиркой при 60°С стирка белья при 40 градусах позволяет снизить потребление электроэнергии на 25%, а при выборе температуры 30°С — до 45%.
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