Что сделать жителям многоквартирных домов, чтобы снизить счета? Практические советы

На носу осень, и все энергострашилки о жутких тарифах на газ, отопление и электричество, которые опустошат кошельки латвийцев, вот-вот станут явью. Уже сейчас у народа волосы встают дыбом от счетов: а ведь это только начало… Как обитатели многоквартирных домов могут сократить эту статью расходов? Об этом KLIK поговорил с отраслевыми специалистами.