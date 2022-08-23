В последние дни руководство волости Тюри подверглось критике за то, что въезд в город Тюри по-прежнему украшает бронзовый солдат, хотя в Нарве памятник-танк уже сумели убрать, пишет Rus.Postimees.
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Волость Тюри ожидает разрешения на перенос бронзового солдата
Волость Тюри ожидает разрешения на перенос бронзового солдата
Заместитель старейшины Тюри Элар Ниглас объяснил, что вопрос о перемещении бронзового солдата не решает только управа волости, а требует дополнительно одобрения различных органов власти. "В Нарве просто увезли танк, но у нас там еще похоронены люди, и мы должны это учитывать", – пояснил он.
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