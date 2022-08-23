Волость Тюри ожидает разрешения на перенос бронзового солдата

Заместитель старейшины Тюри Элар Ниглас объяснил, что вопрос о перемещении бронзового солдата не решает только управа волости, а требует дополнительно одобрения различных органов власти. "В Нарве просто увезли танк, но у нас там еще похоронены люди, и мы должны это учитывать", – пояснил он.