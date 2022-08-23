Чего Индия хочет от России?

Если бы в 2022 году была вручена премия за самый цитируемый комментарий по международным отношениям, то кандидатом бы стал Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. Отвечая на критику по поводу нейтральной позиции его страны в российско-украинской войне на форуме по безопасности в Словакии в июне, Джайшанкар сказал, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы являются мировыми проблемами, а проблемы мира не являются проблемами Европы".