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Чего Индия хочет от России?

Сушанта Маллик Бриджит Гранвиль Project Syndicate
Чего Индия хочет от России?
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели, Индия, 6 декабря 2021 года.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели, Индия, 6 декабря 2021 года. Фото: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Scanpix

Если бы в 2022 году была вручена премия за самый цитируемый комментарий по международным отношениям, то кандидатом бы стал Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. Отвечая на критику по поводу нейтральной позиции его страны в российско-украинской войне на форуме по безопасности в Словакии в июне, Джайшанкар сказал, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы являются мировыми проблемами, а проблемы мира не являются проблемами Европы".

Как и большинство крупных кризисов, война проливает яркий свет на нашу эпоху, и реакция Индии на нее особенно показательна. Нынешняя внешняя политика Индии делает больше, чем просто иллюстрирует, то каким образом конфликт усилил тенденции деглобализации. Это также подчеркивает парадокс, присущий растущему акценту страны на "стратегическую автономию" по мере того, как мир распадается на соперничающие центры силы:

Соединенные Штаты и их система альянсов против Китая и его главного сателлита, России.

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