Если бы в 2022 году была вручена премия за самый цитируемый комментарий по международным отношениям, то кандидатом бы стал Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. Отвечая на критику по поводу нейтральной позиции его страны в российско-украинской войне на форуме по безопасности в Словакии в июне, Джайшанкар сказал, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы являются мировыми проблемами, а проблемы мира не являются проблемами Европы".
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Чего Индия хочет от России?
Чего Индия хочет от России?
Как и большинство крупных кризисов, война проливает яркий свет на нашу эпоху, и реакция Индии на нее особенно показательна. Нынешняя внешняя политика Индии делает больше, чем просто иллюстрирует, то каким образом конфликт усилил тенденции деглобализации. Это также подчеркивает парадокс, присущий растущему акценту страны на "стратегическую автономию" по мере того, как мир распадается на соперничающие центры силы:
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