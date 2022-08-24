Украинка, проживающая в Эстонии: если останусь здесь, надо будет выучить эстонский язык

Виктория (25 лет), украинка, проживающая в Эстонии, уже чувствует себя здесь хорошо, но в то же время она постоянно переживает за родную страну. "Конечно, я слежу за новостями из Украины, но стараюсь не делать этого ни утром, ни вечером, потому что день надо начинать и заканчивать с хорошим настроением", - рассказала она Rus.Postimees.