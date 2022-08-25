Трудно серьезно воспринимать стоны и плач государства о нехватке медсестер в ситуации, когда часть приехавших в Эстонию украинских медсестер считаются слишком образованными, чтобы в упрощенном порядке брать их на работу в качестве медсестер, а предоставляемые социальные гарантии сильно отстают от того, что предлагается в соседних странах. Сохраняется потребность в так называемых индивидуальных решениях, которые требуются в связи с разнообразным образованием и опытом работы военных беженцев, пишет Rus.Postimees.
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Парадокс: почему Эстония не дает работать украинским медикам?
Парадокс: почему Эстония не дает работать украинским медикам?
"Война в Украине привела к нам много медицинских работников, но будут ли они задействованы, зависит от политической воли", - говорит руководитель сестринской службы Клиники онкологии и гематологии Северо-Эстонской региональной больницы Николай Товер, который не считает правильным оставлять кого-то за бортом в условиях вопиющей нехватки кадров в здравоохранении.
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