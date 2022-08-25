Парадокс: почему Эстония не дает работать украинским медикам?

Катерина Щетинина (слева) и Александра Писоренко, бежавшие от войны в Украине, в Confido весной, когда будущее для них обоих выглядело радужным. Сейчас Щетинина уехала из Эстонии, Писоренко все еще надеется, что ее десятилетний опыт работы медсестрой здесь наконец-то учтут.

Трудно серьезно воспринимать стоны и плач государства о нехватке медсестер в ситуации, когда часть приехавших в Эстонию украинских медсестер считаются слишком образованными, чтобы в упрощенном порядке брать их на работу в качестве медсестер, а предоставляемые социальные гарантии сильно отстают от того, что предлагается в соседних странах. Сохраняется потребность в так называемых индивидуальных решениях, которые требуются в связи с разнообразным образованием и опытом работы военных беженцев, пишет Rus.Postimees.