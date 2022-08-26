Снос памятника в Пардаугаве. Что об этом думают местные жители?

Теплым летним вечером рижские парки очень похожи друг на друга: молодые родители гуляют с колясками, пожилые люди сидят на скамейках и обсуждают текущие события, пока другие выгуливают своих собак после тяжелого рабочего дня. Однако одно место в Риге в данный момент заметно выделяется. Полицейские машины, длинные заборы и заросшая бетонная площадь, которая, кажется, была вырвана из заброшенного города и помещена в центр европейской столицы.

Парк Победы уже давно стал другим. И речь не о неухоженных газонах или некачественных тротуарах - в этом плане жалоб нет. Конечно, Памятник воинам Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, в центре которого возвышается 79-метровый обелиск, приковывает взгляды. Призывы к его демонтажу звучали давно, но только в этом году, после полномасштабного вторжения России в Украину, к ним прислушались. Осознавая, что мы являемся свидетелями последних дней, возможно, самого противоречивого объекта в современной истории Латвии, интересно, что о происходящем думают местные жители.