Пт, 26.08.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать
Для абонентов

Снос памятника в Пардаугаве. Что об этом думают местные жители?

Репортаж
Artūrs Bikovs rus.tvnet.lv
,
Снос памятника в Пардаугаве. Что об этом думают местные жители?
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Фото: Jānis Škapars / TVNET

На этой неделе в парке Победы был начат демонтаж памятника советской армии. За несколько дней до сноса обелиска - 23 августа - онлайн-журнал KLIK портала TVNET отправился в парк, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями. 

Теплым летним вечером рижские парки очень похожи друг на друга: молодые родители гуляют с колясками, пожилые люди сидят на скамейках и обсуждают текущие события, пока другие выгуливают своих собак после тяжелого рабочего дня. Однако одно место в Риге в данный момент заметно выделяется. Полицейские машины, длинные заборы и заросшая бетонная площадь, которая, кажется, была вырвана из заброшенного города и помещена в центр европейской столицы.

Парк Победы уже давно стал другим. И речь не о неухоженных газонах или некачественных тротуарах - в этом плане жалоб нет. Конечно, Памятник воинам Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, в центре которого возвышается 79-метровый обелиск, приковывает взгляды. Призывы к его демонтажу звучали давно, но только в этом году, после полномасштабного вторжения России в Украину, к ним прислушались. Осознавая, что мы являемся свидетелями последних дней, возможно, самого противоречивого объекта в современной истории Латвии, интересно, что о происходящем думают местные жители.

Местные оказались неразговорчивыми. Мало кто готов обсуждать этот вопрос со СМИ. Кто-то спешит, другие не хотят затрагивать "сложную тему", а некоторые просто стесняются.

Ключевые слова
Наверх