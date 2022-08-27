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Драки и похотливые мужчины ⟩ Выпускной таллиннских гимназистов в Болгарии завершился настоящим адом

Limon.ee
Выпускной таллиннских гимназистов в Болгарии завершился настоящим адом
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Школьники. Рисунок иллюстративный.
Школьники. Рисунок иллюстративный. Фото: Shutterstock

"Я не могу говорить за других, но мой ребенок сказал, что там происходили ужасные вещи", - написал в редакцию один из родителей, который отметил, что поездка в Болгарию выпускного класса одной престижной школы Таллинна была шокирующей. Об этом пишет Limon.ee

Летом в редакцию издания Elu24 обратились несколько обеспокоенных родителей, чьи дети отправились отмечать окончание средней школы на болгарский курорт Солнечный берег этой весной.

Оказывается, эти веселые поездки продолжаются уже много лет, и именно в солнечной и недорогой Болгарии отмечают окончание средней школы. Хотя рейсы не организуются учебными заведениями, некоторые поездки за границу, как сообщается, проходят при участии учителей. 

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