Драки и похотливые мужчины ⟩ Выпускной таллиннских гимназистов в Болгарии завершился настоящим адом

"Я не могу говорить за других, но мой ребенок сказал, что там происходили ужасные вещи", - написал в редакцию один из родителей, который отметил, что поездка в Болгарию выпускного класса одной престижной школы Таллинна была шокирующей. Об этом пишет Limon.ee.