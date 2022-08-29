Хотя сезон клещей официально начинается весной и заканчивается осенью, из-за потепления климата этих опасных паразитов можно встретить и зимой. Об этом пишет Rus.Postimees.
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Глобальное потепление способствует распространению опасных паразитов
Глобальное потепление способствует распространению опасных паразитов
В Эстонии известны как минимум три распространяемых клещами инфекционных заболевания: клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Согласно Puuginfo.ee, сам клещ не болеет, но переносит и хранит болезнетворные вирусы и бактерии, т.е. позволяет им выживать и размножаться внутри себя. Не все клещи являются переносчиками болезней, и риск заболеть от одного укуса клеща, как правило, невелик, но тем не менее клещевые заболевания в Эстонии встречаются часто.