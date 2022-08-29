Глобальное потепление способствует распространению опасных паразитов

В Эстонии известны как минимум три распространяемых клещами инфекционных заболевания: клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Согласно Puuginfo.ee, сам клещ не болеет, но переносит и хранит болезнетворные вирусы и бактерии, т.е. позволяет им выживать и размножаться внутри себя. Не все клещи являются переносчиками болезней, и риск заболеть от одного укуса клеща, как правило, невелик, но тем не менее клещевые заболевания в Эстонии встречаются часто.