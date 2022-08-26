​Страны Балтии встречают зиму с самым пустым газохранилищем в Европе

По сообщению от Elering, в Эстонии нет вероятности перебоев с подачей электроэнергии зимой, поскольку в странах Балтии достаточно производственных мощностей и для того, чтобы покрыть пиковую нагрузку. Однако только мощности не достаточно. Для производства электроэнергии необходимо еще и топливо, и это делает ситуацию в регионе намного более напряженной. Об этом рассказывает Rus.Postimees.