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​Страны Балтии встречают зиму с самым пустым газохранилищем в Европе

Карл-Роберт Пухм rus.postimees.ee
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​Страны Балтии встречают зиму с самым пустым газохранилищем в Европе
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Запасы балтийского газа спрятаны в Инчукалнском газохранилище в Латвии. Среди прочего, эстонское государство планирует хранить там свой стратегический запас газа в размере 1 ТВтч.
Запасы балтийского газа спрятаны в Инчукалнском газохранилище в Латвии. Среди прочего, эстонское государство планирует хранить там свой стратегический запас газа в размере 1 ТВтч. Фото: Ints Kalnins

По сообщению от Elering, в Эстонии нет вероятности перебоев с подачей электроэнергии зимой, поскольку в странах Балтии достаточно производственных мощностей и для того, чтобы покрыть пиковую нагрузку. Однако только мощности не достаточно. Для производства электроэнергии необходимо еще и топливо, и это делает ситуацию в регионе намного более напряженной. Об этом рассказывает Rus.Postimees.

Если с укрытым в земле горючим сланцем в Ида-Вирумаа (Эстония) все в порядке и Eesti Energia может при необходимости снабжать свои Нарвские электростанции еще много лет, то с природным газом, который является основой производства зимней электроэнергии в Латвии и Литве, ситуация в этом году критическая.

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