"Забрался на заднее сиденье и начал меня трогать": жительница Эстонии обвиняет таксиста Bolt в домогательствах

Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна вызвала такси фирмы Bolt, за рулем которого был таксист грузинского происхождения. "Я попросила его остановиться перед моим домом, но он поехал дальше, в темный переулок", - написала она в социальных сетях.

"Внезапно он перебрался на заднее сиденье и начал ко мне приставать. Я закричала, начала вырываться. В итоге сумела выбраться из машины, но это было еще не все. Он побежал за мной, пытался меня остановить", - рассказывает она.