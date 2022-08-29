"Я кричала и пыталась убежать. В итоге сумела выбраться из такси, но это было еще не все", - говорит жительница Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательства. Таксист все отрицает, а делом занимается полиция. Об этом пишет Limon.ee.
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"Забрался на заднее сиденье и начал меня трогать": жительница Эстонии обвиняет таксиста Bolt в домогательствах
"Забрался на заднее сиденье и начал меня трогать": жительница Эстонии обвиняет таксиста Bolt в домогательствах
Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна вызвала такси фирмы Bolt, за рулем которого был таксист грузинского происхождения. "Я попросила его остановиться перед моим домом, но он поехал дальше, в темный переулок", - написала она в социальных сетях.