Моя вторая половинка - как часто мы говорим так о своем партнере, надеясь провести с ним всю оставшуюся жизнь. К сожалению, статистика показывает, что вероятность этого составляет всего 50%, даже если мы уже взяли на себя обязательства и хотим создать семью. Не говоря уже просто об отношениях. Несмотря на статистику, решиться на разрыв чрезвычайно трудно, даже если отношения болезненные. Почему? Об этом литовскому порталу 15min.lt рассказывает психолог Геновайте Петрониене. Она участвует в беседе как специалист по образовательной нейронауке.
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Почему так сложно расстаться с партнером, которого больше не любишь
Почему так сложно расстаться с партнером, которого больше не любишь
Мне как специалисту по образовательной нейронауке часто приходится сталкиваться с подобными случаями. Большинство клиентов также приходят на терапию, потому что есть проблемы в отношениях. В таких случаях я всегда спрашиваю - что хорошего в отношениях? В любой деятельности всегда есть вторичная выгода, потому что наш мозг очень ленив, он экономит энергию и не делает ничего того, что ему действительно не хочется делать.
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