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Почему так сложно расстаться с партнером, которого больше не любишь
Фото: Shutterstock
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Почему так сложно расстаться с партнером, которого больше не любишь
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Моя вторая половинка - как часто мы говорим так о своем партнере, надеясь провести с ним всю оставшуюся жизнь. К сожалению, статистика показывает, что вероятность этого составляет всего 50%, даже если мы уже взяли на себя обязательства и хотим создать семью. Не говоря уже просто об отношениях. Несмотря на статистику, решиться на разрыв чрезвычайно трудно, даже если отношения болезненные. Почему? Об этом литовскому порталу 15min.lt рассказывает психолог Геновайте Петрониене. Она участвует в беседе как специалист по образовательной нейронауке.

Мне как специалисту по образовательной нейронауке часто приходится сталкиваться с подобными случаями. Большинство клиентов также приходят на терапию, потому что есть проблемы в отношениях. В таких случаях я всегда спрашиваю - что хорошего в отношениях? В любой деятельности всегда есть вторичная выгода, потому что наш мозг очень ленив, он экономит энергию и не делает ничего того, что ему действительно не хочется делать.

У каждого нашего решения есть мотив, но этот мотив может быть настолько скрытым, что человек его не видит. Например, женщина уже давно не имеет ничего общего с мужем, у них разные интересы, ее раздражает почти все, что он делает, и они даже живут каждый в своей комнате. Жена все время злится на мужа, терроризирует его, он от этого страдает, но они не разводятся. Но однажды муж находит другую женщину и уходит жить к ней. Жену это шокирует, потому что она не готова к разводу, ей было очень удобно так жить: муж поддерживал ее финансово, всюду ее отпускал, присматривал за ребенком...

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