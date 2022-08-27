Почему так сложно расстаться с партнером, которого больше не любишь

Мне как специалисту по образовательной нейронауке часто приходится сталкиваться с подобными случаями. Большинство клиентов также приходят на терапию, потому что есть проблемы в отношениях. В таких случаях я всегда спрашиваю - что хорошего в отношениях? В любой деятельности всегда есть вторичная выгода, потому что наш мозг очень ленив, он экономит энергию и не делает ничего того, что ему действительно не хочется делать.

У каждого нашего решения есть мотив, но этот мотив может быть настолько скрытым, что человек его не видит. Например, женщина уже давно не имеет ничего общего с мужем, у них разные интересы, ее раздражает почти все, что он делает, и они даже живут каждый в своей комнате. Жена все время злится на мужа, терроризирует его, он от этого страдает, но они не разводятся. Но однажды муж находит другую женщину и уходит жить к ней. Жену это шокирует, потому что она не готова к разводу, ей было очень удобно так жить: муж поддерживал ее финансово, всюду ее отпускал, присматривал за ребенком...