Мать-педофилка "хочет только добра", 83-летний извращенец: "меню" педофилов Латвии

Мать, заставлявшая сына трогать интимные места женского тела; отец, принуждавший пятилетнюю дочь выплевывать свою сперму в стоящее у кровати ведро; мальчик, которого в возрасте четырех лет родители пытались утопить в выгребной яме, после чего к ребенку жестоко относилась опекун, а в Детском и семейном центре более старший воспитанник мочился ему на лицо. Это только отдельные примеры из практик латвийских судов, проанализированные несколько лет назад. Эксперты в области криминалистики указывают: латентность преступлений на сексуальной почве по отношению к детям по-прежнему высока - из всех видов насилия сексуальное насилие по отношению к детям раскрывают относительно редко.