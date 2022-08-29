Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет
Для абонентов
Мать-педофилка "хочет только добра", 83-летний извращенец: "меню" педофилов Латвии
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Alise Jesenska rus.tvnet.lv
,
Мать-педофилка "хочет только добра", 83-летний извращенец: "меню" педофилов Латвии
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Мать, заставлявшая сына трогать интимные места женского тела; отец, принуждавший пятилетнюю дочь выплевывать свою сперму в стоящее у кровати ведро; мальчик, которого в возрасте четырех лет родители пытались утопить в выгребной яме, после чего к ребенку жестоко относилась опекун, а в Детском и семейном центре более старший воспитанник мочился ему на лицо. Это только отдельные примеры из практик латвийских судов, проанализированные несколько лет назад. Эксперты в области криминалистики указывают: латентность преступлений на сексуальной почве по отношению к детям по-прежнему высока - из всех видов насилия сексуальное насилие по отношению к детям раскрывают относительно редко.

В середине девяностых годов в СМИ широко освещалось дело педофила и убийцы дочери Оскара Дициса. От этой истории кровь стынет в жилах. В сентябре 1995 года Дицис вез свою 10-летнюю дочку Сниедзе из Талси в школу-интернат. Они вышли на Кегумском вокзале. Именно тогда у мужчины появилась мысль избавиться от дочери, которая была "лишним ртом". Дицис привел ее в лес, где сексуально воспользовался ребенком - как впоследствии определит суд, "удовлетворил половое влечение в извращенных формах". Ближе к вечеру он разжег костер, и дочка заснула у него на коленях.

Ключевые слова
Наверх