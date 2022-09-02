Почему мы больше не занимаемся любовью?

В 1991 году в одном исследовании сексуального поведения респонденты утверждали, что занимаются сексом пять раз в месяц, в 2001 году это число сократилось до четырех раз, а в 2012 году было всего три раза. Что мы узнаем в 2023 году, когда планируется опубликовать новые результаты исследования? Может, я слишком много волнуюсь, потому что я еще не рассказала, что говорят об иссохших реках секса ученые. У них нет единого ответа, их много, и они сложные. Вот главные выводы: