"Женщинам нужен контроль, а мужчинам - потрахаться", - говорит какой-то программист в своей Zoom-беседе, а я сижу рядом с ним в кафе с открытыми страницами Word и готовлюсь писать о сексе. Точнее, о его недостатке, сокращении, исчезновении из наших жизней. Ученые единодушно утверждают, что секс - вагинальный, оральный, анальный и даже мастурбация подростков - исчезает из нашей жизни во всех возрастах. Люди 30 лет назад и даже в 2009 году занимались сексом больше, чем сегодня. Что с нами произошло - ответ на этот вопрос в своей колонке на портале 15min.lt ищет литовская художница Неринга Рекашуте.
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Почему мы больше не занимаемся любовью?
Почему мы больше не занимаемся любовью?
Оказывается, что в современной жизни мало секса, большая переработка, шея, которая хронически болит от просмотра экранов, и секс-книги, служащие поддонами для компьютера.
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