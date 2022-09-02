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Почему мы больше не занимаемся любовью?
Фото: Shutterstock
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Почему мы больше не занимаемся любовью?
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"Женщинам нужен контроль, а мужчинам - потрахаться", - говорит какой-то программист в своей Zoom-беседе, а я сижу рядом с ним в кафе с открытыми страницами Word и готовлюсь писать о сексе. Точнее, о его недостатке, сокращении, исчезновении из наших жизней. Ученые единодушно утверждают, что секс - вагинальный, оральный, анальный и даже мастурбация подростков - исчезает из нашей жизни во всех возрастах. Люди 30 лет назад и даже в 2009 году занимались сексом больше, чем сегодня. Что с нами произошло - ответ на этот вопрос в своей колонке на портале 15min.lt ищет литовская художница Неринга Рекашуте.

Оказывается, что в современной жизни мало секса, большая переработка, шея, которая хронически болит от просмотра экранов, и секс-книги, служащие поддонами для компьютера.

В 1991 году в одном исследовании сексуального поведения респонденты утверждали, что занимаются сексом пять раз в месяц, в 2001 году это число сократилось до четырех раз, а в 2012 году было всего три раза. Что мы узнаем в 2023 году, когда планируется опубликовать новые результаты исследования? Может, я слишком много волнуюсь, потому что я еще не рассказала, что говорят об иссохших реках секса ученые. У них нет единого ответа, их много, и они сложные. Вот главные выводы:

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