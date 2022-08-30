Знакомства в 20 и в 40 лет кардинально отличаются. На это влияет не только возраст и уже сформировавшаяся личность, но и постоянно переменчивый и наполненный технологиями мир. Еще вчера люди писали друг другу письма от руки, а сегодня, чтобы обрести "любовь", достаточно провести пальцем влево или вправо в приложении Tinder.
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Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать
Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать
"Знакомств вообще долго не было у меня на уме. После десяти лет совместной жизни я решила, что хочу развестись с мужем, поэтому нужно было время, чтобы собраться мыслями и понять, чего хочу. Проведя год в одиночестве, подруга порекомендовала мне использовать приложение для знакомств. Она просто взяла мой телефон и скачала Tinder. Она сказала, что теперь мне будет с кем переписываться, у меня повысится самооценка и общение действительно не повредит мне.
Я решила, что люди действительно не могут без людей, поэтому надеялась, что это поможет мне найти интересные знакомства и поделиться своими эмоциями и буднями", - рассказывает женщина.
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