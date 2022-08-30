Знакомства в 40 лет: удивительные находки Tinder и мужчины, от которых стоит бежать

"Знакомств вообще долго не было у меня на уме. После десяти лет совместной жизни я решила, что хочу развестись с мужем, поэтому нужно было время, чтобы собраться мыслями и понять, чего хочу. Проведя год в одиночестве, подруга порекомендовала мне использовать приложение для знакомств. Она просто взяла мой телефон и скачала Tinder. Она сказала, что теперь мне будет с кем переписываться, у меня повысится самооценка и общение действительно не повредит мне.