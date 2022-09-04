Призрак памятника продолжит преследовать нас

Философ Игорь Губенко утверждает: "Этот памятник в своем прежнем виде действительно прославлял советскую оккупацию. Этого нельзя отрицать. Однако, на мой взгляд, мы не должны забывать, что память о жертвах Второй мировой войны не является чем-то нелояльным, преступным или чем-то, в чем мы должны отказать народу Латвии". Он считает важной задачей предоставить возможность почтить память жертв Второй мировой войны для русскоязычного населения Латвии приемлемым для всех способом. Губенко поясняет, что снос памятника - это одновременно и прошлое, и будущее всего латвийского общества. Потому что для того, чтобы по-настоящему избавиться от советского наследия, Латвия должна начать отделять вопрос увековечивания памяти жертв Второй мировой войны от прославления оккупации и поддержки путинского режима.